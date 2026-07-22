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Bramasta JP
Rabu, 22 Juli 2026 | 19.31 WIB

Barcelona Jajaki Transfer Aymeric Laporte, Siapkan Reuni Duet Solid Pertahanan Juara Piala Dunia dengan Pau Cubarsi

Duet lini pertahanan timnas Spanyol, Cubarsi-Laporte. (Jefferson Acevedo/MARCA) - Image

Duet lini pertahanan timnas Spanyol, Cubarsi-Laporte. (Jefferson Acevedo/MARCA)

JawaPos.com - Barcelona dilaporkan tengah melebarkan harapan mereka dapat menyatukan kembali duet bek tengah yang membawa timnas Spanyol meraih trofi Piala Dunia kedua mereka musim panas ini. Barca dikabarkan menjajaki kemungkinan mendatangkan Aymeric Laporte.

Laporte kembali ke kancah sepak bola Eropa tahun lalu setelah sempat berkarier singkat di Liga Arab Saudi, menyusul reputasinya sebagai salah satu bek terbaik dunia bersama tim asuhan Pep Guardiola di Manchester City.

Kini berusia 32 tahun, Laporte membuktikan di Amerika Utara bahwa performanya masih berada di level tertinggi, dengan Spanyol tercatat hanya kebobolan satu kali dalam perjalanan mereka menuju gelar juara.

Ini merupakan salah satu kemenangan Piala Dunia yang paling mengesankan dalam beberapa waktu terakhir, di mana La Roja menunjukkan kematangan permainan yang luar biasa dalam bertahan dan menyerang seiring berjalannya turnamen.

Rekan duet Laporte yang juga bek Barca, Cubarsi juga menuai banyak pujian atas performanya sepanjang turnamen dan layak dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik setelah tampil tanpa cela di laga final untuk meraih clean sheet ketujuhnya di gelaran ini.

Namun, performa gemilang bintang muda Barcelona itu juga tak dapat di bantah bahwa adanya bantuan oleh ketenangan yang ditunjukkan Laporte di sampingnya sebagai sosok veteran yang membimbing wonderkid berbakat.

Bek Athletic Club tersebut tampil nyaris sempurna sepanjang turnamen, dan Blaugrana yang memang sedang membutuhkan bek tengah baru berupaya melakukan langkah transfer yang cerdas untuk merekrut jasanya.

Melansir laporan dari SPORT menyebutkan bahwa sang juara bertahan La Liga tersebut telah menjalin komunikasi dengan agen dari Laporte dan berencana mengadakan pembicaraan lebih lanjut pekan ini.

Jika sang bek berminat untuk pindah, Barcelona seharusnya menganggap kesepakatan ini mudah untuk direalisasikan. Laporte kabarnya memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya di Athletic Bilbao yang bernilai kurang dari EUR 15 juta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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