AC Milan Bidik Axel Disasi dari Chelsea, Ruben Amorim Siap Tebus Bek Prancis Rp 560 Miliar

Pelatih AC Milan Ruben Amorim. (Istimewa)
JawaPos.com - Bursa transfer musim panas kembali menghadirkan kabar menarik. Kali ini datang dari AC Milan yang dikabarkan tengah mengincar bek Chelsea Axel Disasi untuk memperkuat lini pertahanan menghadapi musim 2026/2027.
Pelatih anyar Rossoneri Ruben Amorim, disebut menjadikan Axel Disasi sebagai salah satu target utama. Bek asal Prancis itu dinilai memiliki pengalaman di kompetisi papan atas Eropa dan dianggap cocok dengan kebutuhan AC Milan yang sedang membangun kembali kekuatan di sektor belakang.
Laporan dari sejumlah media Inggris menyebutkan Chelsea sudah membuka peluang melepas Axel Disasi secara permanen pada bursa transfer kali ini. Bek berusia 28 tahun tersebut memang tidak lagi masuk dalam rencana skuad utama sehingga dipersilakan mencari klub baru.
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Situasi itu membuat sejumlah klub mulai bergerak. Selain AC Milan, AS Roma juga dikabarkan ikut memantau perkembangan sang pemain. Namun hingga kini, Milan disebut menjadi salah satu klub yang paling serius mempertimbangkan transfer tersebut.
Chelsea dikabarkan memasang harga sekitar 25 juta poundsterling atau setara Rp 560 miliar untuk Disasi. Nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan ketika The Blues memboyongnya dari AS Monaco pada 2023 dengan biaya hampir 40 juta poundsterling.
Jika transfer itu benar-benar terwujud, Chelsea harus menerima kerugian cukup besar dari penjualan sang bek. Meski demikian, langkah tersebut dinilai sebagai solusi terbaik mengingat Disasi sudah tidak memiliki tempat dalam proyek tim.
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Selama dua musim terakhir, Disasi kesulitan mendapatkan posisi tetap di Stamford Bridge. Bahkan dalam beberapa kesempatan ia harus berlatih terpisah dari skuad utama sembari menunggu kepastian masa depannya.
Pada paruh kedua musim lalu, Disasi sempat menjalani masa peminjaman bersama West Ham United. Penampilannya dinilai cukup positif dan berhasil mengembalikan kepercayaan dirinya setelah minim kesempatan bermain di Chelsea.
Meski West Ham sempat tertarik mempertahankannya, peluang tersebut akhirnya tidak berlanjut. Disasi dikabarkan tidak ingin bermain di Championship setelah West Ham gagal bertahan di kasta tertinggi Liga Inggris.
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