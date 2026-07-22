Cristian Romero Ngebet Pulang ke Serie A, Inter Milan Bisa Mulai Bergerak Mendekati

JawaPos.com – Bek Tottenham, Cristian Romero dikabarkan sangat ingin kembali berkarier di Serie A dengan Inter Milan sebagai kandidat utama yang mendekati, namun harga jual sebesar EUR 50 juta yang tentukan Spurs menjadi hambatan besar.

Bek berusia 28 tahun itu menjadi pemain paling krusial dalam skuad Argentina hingga mencapai final Piala Dunia 2026, namun meski penampilannya masih berada di level teratas dan menjadi kapten di London utara, keputusannya untuk pindah sudah tak bisa berubah.

Sebenarnya kontraknya bersama pasukan The Lilywhites berlaku hingga Juni 2029, namun ia merasa waktunya di Stadion Tottenham Hotspur telah usai, terutama setelah mereka harus bersusah payah demi menghindari degradasi dari Liga Inggris dua musim beruntun

“Dengan niat Romero hengkang, kini Inter sedang menjalin komunikasi dengan pihak sang pemain, dan pesepak bola kelahiran Cordoba itu akan dengan senang hati kembali ke Italia,” tulis jurnalis transfer Sportitalia, Gianluigi Longari.

Awal karier pemain yang kerap dipanggil 'Cuti' itu pertama kali mencuri perhatian saat di Serie A, ketika bergabung dengan Genoa tahun 2018, kemudian melanjutkan kariernya ke Juventus dan Atalanta, hingga akhirnya pindah ke Tottenham pada tahun 2021 dengan harga EUR 53,8 juta.

Meskipun baik Spurs maupun sang pemain sama-sama tahu bahwa mereka akan berpisah musim panas ini, harga jual sebesar EUR 50 juta sudah ditetapkan dan tuntutan gajinya menjadi hambatan besar bagi Nerazzurri.

Harga setinggi itu bukan tanpa alasan dibanderol untuk bek setinggi 185 cm ini. Sepanjang musim 2025/2026, Romero bermain 32 pertandingan di semua kompetisi untuk Tottenham dengan sumbangan enam gol dan tiga asis di semua kompetisi.

Meski dipenuhi dengan cedera, kapten kepercayaan di London utara ini tetap menunjukkan kegigihannya di atas lapangan seperti gaya khas Amerika Latin yang tak kenal kompromi, seperti saat membawa Argentina ke babak final Piala Dunia meski harus kalah dari Spanyol.