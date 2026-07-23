Manchester United Resmi Luncurkan Jersey Tandang 2026/2027, Bernuansa Retro Royal Blue

Amad Diallo, Leny Yoro, Ayden Heaven, dan Patrick Dorgu dengan jersey tandang Manchester United. (Manchester United)
JawaPos.com – Manchester United telah resmi meluncurkan jersey tandang terbaru untuk musim 2026/2027, yang memberikan penghormatan pada sejarah klub dengan kembali menggunakan warna dasar royal blue.
Sejarah masa-masa awal klub saat masih bernama Newton Heath, warna royal blue telah menjadi bagian dari identitas tim, bahkan menjadi elemen menonjol pada jersey tandang dan seragam ketiga di era 1920-an silam.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah jersey alternatif mereka yang paling ikonik memang berwarna biru, meskipun warna dasar yang begitu cerah, warna ini belum pernah digunakan lagi sejak musim 2014/2015.
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"Penggemar United yang jeli pastinya sempat melihat sekilas seragam tandang baru United ini saat final Piala Dunia 2026, ketika rapper asal Inggris sekaligus pendukung setia klub, Stormzy, membocorkan tampilan jersey ini di media sosial," tulis Sport Illustrated.
"Hanya berselang beberapa hari kemudian, Setan Merah resmi memperkenalkan tampilan baru yang mencolok ini, juga menampilkan logo adidas Trefoil sebagai sentuhan nostalgia tambahan," tambah laporan tersebut.
Aksen warna merah dan putih pada kerah model V-neck dan ujung lengan tampak sangat menonjol, begitu pula dengan tiga garis merah khas adidas yang membentang di sepanjang lengan.
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Detail serupa juga hadir pada celana dan kaus kaki melengkapi set seragam tandang mewah, yang keduanya menggunakan warna royal blue yang senada. Pastinya jersey ini akan banyak disukai di era modern kini.
Tetapi, United belum mengumumkan tanggal pasti kapan seragam tandang baru ini untuk bisa dibeli dan dikenakan untuk pertama kalinya dalam pertandingan, namun para penggemar setia tim asal Manchester ini tentu berharap bisa melihatnya saat beraksi di laga pramusim.
Skuad asuhan Michael Carrick sudah mengenakan seragam kandang baru mereka pada laga pembuka pramusim yang berakhir dengan kekalahan 0–1 dari Wrexham dan akan kembali bertanding pada Jumat (24/7) melawan klub Norwegia, Rosenborg.
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