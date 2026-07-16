Tom Holland Akui Pesan Pribadinya untuk Bertemu Erling Haaland Tidak Mendapat Balasan Sama Sekali

JawaPos.com – Tom Holland mengungkapkan bahwa Erling Haaland mengabaikan pesan pribadinya yang berisi ajakan untuk bertemu.

Dilansir dari laman People pada Rabu (15/7), Pengakuan tersebut disampaikan aktor asal Inggris itu saat tampil dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Holland menyebut pengalaman tersebut sebagai momen yang “merendahkan hati” bagi dirinya.

Holland menjelaskan bahwa ia mengirim pesan kepada Haaland setelah melihat penyerang asal Norwegia tersebut di Grand Prix Formula 1 Monako pada Juni lalu.

Bintang Spider-Man tersebut berharap dapat mengajak pemain Manchester City itu bertemu atau makan malam bersama. Namun, pesan yang dikirimkan tidak pernah mendapat balasan dari Haaland.

Meski tidak memperoleh respons, Holland mengaku tidak menyimpan rasa kecewa terhadap Haaland. Ia bahkan tetap memberikan pujian kepada penyerang berusia 25 tahun itu dengan menyebutnya sebagai pemain yang luar biasa dan legenda sejati.

Holland juga menganggap pengalaman tersebut sebagai pengingat bahwa tidak semua orang mengenalnya sebagai aktor.

Dalam kesempatan yang sama, Holland sempat bercanda bahwa kemungkinan Haaland tidak lagi tertarik bertemu dengannya setelah Inggris menyingkirkan Norwegia pada Piala Dunia. Meski demikian, ia tetap mendukung perjalanan Timnas Inggris di turnamen tersebut dan berharap tim favoritnya mampu melangkah hingga menjadi juara.