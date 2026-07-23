Hanya 10 Pemain! Fabian Ruiz Jadi Nama Terbaru Juarai Piala Dunia dan Liga Champions dalam Satu Musim

JawaPos.com - Gelandang Spanyol, Fabian Ruiz mencatatkan diri dalam sejarah sepak bola setelah menjuarai Piala Dunia 2026. Pemain PSG itu menjadi satu dari 10 nama pemain yang juarai Piala Dunia dan Liga Champions Eropa dalam satu musim yang sama.
Spanyol resmi jadi tim terbaik dunia setelah kalahkan Argentina pada final Piala Dunia 2026 di New Jersey, Amerika Serikat dengan skor 1-0. Gelar kedua La Roja ini sangat berarti terutama bagi sang gelandang Fabian Ruiz.
Ruiz mensejajarkan diri dengan para pemain legenda yang mampu kawinkan gelar Piala Dunia dan Liga Champions di musim yang sama. Sebelum juara dunia, mantan pemain Napoli lebih dulu meraih gelar UEFA Champions League bersama Paris Saint-Germain pada musim 2025/2026. Pada babak final, PSG menangi perlawanan Arsenal melalui drama adu pinalti.
Tak hanya sang pemain yang masuk ke dalam catatan sejarah, PSG sebagai klub juga sukses bersanding dengan Real Madrid dan Bayern Munchen sebagai klub yang memiliki pemain yang menjuarai Piala Dunia dan Liga Champions di musim yang sama.
Sebelum Ruiz, terdapat sembilan pemain dengan enam diantaranya berasal dari Jerman. Angkatan legenda Die Manschaft -julukan tim nasional Jerman seperti Franz Beckenbauer dan Gerd Muller, menjadi yang pertama mengawinkan dua gelar prestisius tersebut.
Kala itu, selain membawa Jerman Barat meraih juara Piala Dunia 1974, mereka juga meraih gelar Liga Champions bersama Bayern Munchen setelah kalahkan Atletico Madrid di laga final.
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Sementara itu yang terbaru, bek Prancis Raphael Varane melakukannya pada 2018. Setelah meraih gelar ketiga Liga Champions secara beruntun bersama Real Madrid, mantan pemain Man United ini sukses mendapatkan gelar juara dunia.
Berikut 10 pemain yang sukses juarai Piala Dunia dan Liga Champions Eropa dalam satu musim yang sama:
Franz Beckenbauer (1974)
Gerd Müller (1974)
Sepp Maier (1974)
Hans-Georg Schwarzenbeck (1974)
Paul Breitner (1974)
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