Juara Piala Dunia 2026, Ini Deretan Pemain Spanyol yang Nazar Tato Wajah Luis de la Fuente

JawaPos.com - Beberapa pemain timnas Spanyol bernazar akan menggambar wajah entrenador Luis de la Fuente sebagai tato setelah merengkuh juara Piala Dunia 2026. Mereka antara lain striker Borja Iglesias dan Mikel Oyarzabal, bek kiri Marc Cucurella, dan wide attacker Yeremy Pino.

Seperti dilansir DAZN, Borja sudah punya gambaran seperti apa tato De la Fuente nanti. ”Aku telah menemukan gaya tato yang aku suka. Makanya, aku tidak sabar lagi (memiliki tato De la Fuente, Red),” kata striker Celta Vigo itu.