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Kamis, 23 Juli 2026 | 00.12 WIB

Juara Piala Dunia 2026, Ini Deretan Pemain Spanyol yang Nazar Tato Wajah Luis de la Fuente

Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente. (Dok. Instagram/@luisdelafuentee) - Image

Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente. (Dok. Instagram/@luisdelafuentee)

JawaPos.com - Beberapa pemain timnas Spanyol bernazar akan menggambar wajah entrenador Luis de la Fuente sebagai tato setelah merengkuh juara Piala Dunia 2026. Mereka antara lain striker Borja Iglesias dan Mikel Oyarzabal, bek kiri Marc Cucurella, dan wide attacker Yeremy Pino. 

Seperti dilansir DAZN, Borja sudah punya gambaran seperti apa tato De la Fuente nanti. ”Aku telah menemukan gaya tato yang aku suka. Makanya, aku tidak sabar lagi (memiliki tato De la Fuente, Red),” kata striker Celta Vigo itu. 

Sementara Cucurella sudah bersayembara mencari tukang tato untuk menggambarkan wajah De la Fuente. Berbeda dengan Borja dan Cucurella, Oyarzabal dan Pino malah belum percaya diri menggambar tato wajah De la Fuente. ”Aku rasa bukan ide yang bagus. Wajahnya (De la Fuente) yang tidak tampan membuatnya tidak terlihat keren,” seloroh Pino.

Editor: Hendra
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