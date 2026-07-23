Bos Amazon Jeff Bezos Masuk Radar Investor Liverpool, FSG Buka Peluang Lepas Saham Minoritas

Pendiri Amazon Jeff Bezos dikabarkan menjadi salah satu sosok yang bergabung dalam konsorsium investor yang ingin membeli sebagian saham klub Liverpool. (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar menarik datang dari Liverpool. Pendiri Amazon Jeff Bezos dikabarkan menjadi salah satu sosok yang didekati untuk bergabung dalam konsorsium investor yang ingin membeli sebagian saham klub berjuluk The Reds tersebut.
Informasi ini pertama kali dilaporkan Sky Sports yang menyebut telah terjadi pembicaraan awal antara Jeff Bezos dan kelompok investor yang dipimpin pengusaha Inggris-India, Amit Bhatia. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan dari Bezos terkait kemungkinan ikut serta dalam investasi tersebut.
Nama Jeff Bezos memang bukan sosok asing dalam dunia bisnis global. Dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai 192 miliar poundsterling, dia termasuk salah satu orang terkaya di dunia.
Jika bergabung, kehadiran Bezos diyakini akan semakin memperkuat posisi finansial Liverpool. Konsorsium yang mengajukan penawaran dipimpin oleh Amit Bhatia, mantan pemilik Queens Park Rangers (QPR).
Selain dikenal sebagai pebisnis, Bhatia juga merupakan menantu miliarder industri baja Lakshmi Mittal. Saat ini, kelompok investor tersebut tengah menjalin komunikasi dengan pemilik Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), terkait peluang pembelian saham minoritas klub.
Fenway Sports Group sendiri bukan kali pertama membuka peluang masuknya investor baru. Pada 2023, FSG melepas sekitar empat persen saham Liverpool kepada perusahaan ekuitas asal Amerika Serikat, Dynasty Equity. Nilai transaksi saat itu mencapai sekitar 164 juta poundsterling.
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Dana yang diperoleh dari penjualan saham tersebut digunakan untuk memperkuat kondisi keuangan klub, termasuk mengurangi beban utang dan mendukung berbagai proyek pengembangan infrastruktur. Dana itu tidak dialokasikan untuk aktivitas transfer pemain.
Kini, peluang investasi baru kembali terbuka. Laporan Financial Times menyebutkan bahwa kesepakatan terbaru berpotensi membuat valuasi Liverpool melampaui 4,5 miliar poundsterling atau lebih dari Rp100 triliun.
Angka tersebut menunjukkan besarnya nilai ekonomi klub yang dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang, baik dari sisi bisnis maupun prestasi. Fenway Sports Group juga telah memberikan tanggapan terkait kabar tersebut.
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