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Bramasta JP
Rabu, 22 Juli 2026 | 19.05 WIB

Andoni Iraola Pastikan Hugo Ekitike dan Conor Bradley Masih Absen Lama di Liverpool

Hugo Ekitike dan Conor Bradley. (Dok Liverpool FC) - Image

Hugo Ekitike dan Conor Bradley. (Dok Liverpool FC)

JawaPos.com - Pelatih kepala baru Liverpool Andoni Iraola telah mengonfirmasi bahwa kondisi Hugo Ekitike dan Conor Bradley masih jauh dari kondisi bugar sepenuhnya di pra-musim ini. Keduanya masih menjalani pemulihan akibat cedera jangka panjang.

Hugo Ekitike kemungkinan besar tidak akan tampil bagi Liverpool tahun ini setelah mengalami robekan tendon Achilles sejak April. Sementara Bradley harus menepi akibat cedera lutut serius yang dideritanya saat The Reds bermain imbang 0-0 melawan Arsenal pada Januari.

Kedua pemain tersebut, bersama bek Giovanni Leoni, yang juga mengalami robekan ligamen telah bertolak ke Amerika Serikat untuk mengikuti pramusim Liverpool, namun tidak akan tampil dalam laga uji coba melawan Sunderland, Wrexham, dan Leeds United.

"Saat ini, kami menghadapi situasi yang berbeda terkait masalah cedera. Ketiga pemain (Ekitike, Bradley, dan Leoni) mengalami cedera yang sangat serius. Butuh waktu berbulan-bulan bagi mereka untuk pulih,” buka Iraola kepada para wartawan pada Selasa (21/7) waktu Amerika.

“Selain mereka bertiga, ada Stefan (Bajcetic) dan Wataru (Endo) yang sudah hampir bisa berlatih bersama tim. Mereka bahkan akan mulai berlatih dalam tur ini. Tetapi, Stefan dan Endo mungkin belum sepenuhnya (sehat), tetapi sudah bisa berlatih bersama tim," imbuh dia.

"Untuk pemain lainnya, kami harus menunggu lebih lama lagi. Menurut saya, pemain yang paling dekat untuk kembali adalah Leoni. Kondisi Conor dan Hugo, khususnya, masih jauh dari kata siap. Kita bicara soal waktu berbulan-bulan dan mereka masih harus absen cukup lama," tandas dia.

Tetapi yang paling bermasalah bagi The Reds adalah posisi bek kanan di bawah asuhan Arne Slot musim lalu, di mana beberapa pemain terpaksa mengisi posisi tersebut untuk menggantikan Bradley yang sedang cedera.

Saat ditanya apakah absennya Bradley yang berkepanjangan dapat memengaruhi rencana transfer klub, eks pelatih Bournemouth itu tidak menjawab secara pasti sambil berharap pemain 23 tahun itu kembali sehat.

"Menurut saya, itu bergantung pada situasi Conor. Pada akhirnya, jika kami memiliki Conor Bradley yang bugar dan sehat sepenuhnya, kami tentu sangat senang dan siap melangkah, serta tidak perlu lagi memikirkan hal-hal seperti ini,” lanjut dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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