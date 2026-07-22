Liverpool Berpotensi Dapat Suntikan Dana Segar, Konsorsium Amit Bhatia Siap Akusisi Saham Minoritas The Reds

JawaPos.com - Sekelompok investor yang dipimpin petinggi Queens Park Rangers Amit Bhatia sedang dalam pembicaraan untuk membeli saham minoritas di Liverpool untuk mendukung bursa transfer musim panas ini. Saat ini Liverpool masih di tangan Fenway Sports Group (FSG) yang berbasis di Amerika Serikat sebagai pemilik Mayoritas.

Mereka sedang mendiskusikan penjualan sebagian saham klub kepada sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Amit Bhatia. Dia dikenal sebagai menantu dari taipan baja miliarder Lakshmi Mittal tak segan memulai gerakan ini untuk memulai bisnisnya dengan klub yang 20 kali juara Liga Inggris dan 6 mahkota Liga Champions.

“Tetapi saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai, tetapi potensi kesepakatan tersebut didukung oleh keluarga Mittal. QPR sendiri mengonfirmasi bahwa Amit Bhatia telah mundur dari salah satu pemilik dan direktur setelah 17 tahun bersama klub tersebut,” tulis laporan ESPN.

Saat ini, nilai The Reds diperkirakan memiliki harga pasar dikisaran GBP 4,63 miliar. FSG sebelumnya membeli klub Merseyside tersebut seharga GBP 300 juta tahun 2010, dan berkembang pesat serta konsisten menjadi raksasa Inggris hingga sekarang.

Perusahaan yang dipimpin John Henry ini juga memiliki tim bisbol Boston Red Sox dan memimpin konsorsium dalam investasi senilai USD 1,5 miliar pada divisi komersial kompetisi golf PGA Tour pada 2024. FSG menjual sebagian kecil saham Liverpool kepada perusahaan ekuitas swasta asal Amerika Serikat, Dynasty Equity, pada 2023 untuk melebarkan sumber pendapatan yang terus menggunung di setiap tahun.

Hal ini terbukti saat Liverpool terus jor-joran dalam belanja pemain pada musim panas 2025, dengan Alexander Isak sebagai pemain termahal GPB 125 juta, Florian Wirtz GBP 116 juta, Hugo Ekitike GBP 79 juta, Milos Kerkez GBP 40 juta, dan yang terakhir Jeremie Frimpong GBP 29,5 juta.

Dengan kedatangan dana segar dari Bhatia di musim panas kali ini, akan menjadi kesempatan bagi tim asuhan Andoni Iraola kembali belanja pemain besar-besaran demi mendukung tahun pertama sang pelatih baru.