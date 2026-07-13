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Antara
Senin, 13 Juli 2026 | 19.24 WIB

Julian Alvarez Siap Hadapi Gempuran Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

Julian Alvarez akui segera hengkang dari Atletico Madrid. (@juliaanalvarez/Instagram) - Image

Julian Alvarez akui segera hengkang dari Atletico Madrid. (@juliaanalvarez/Instagram)

JawaPos.com - Penyerang tim nasional Argentina Julian Alvarez menyebut laga semifinal Piala Dunia selalu sulit, setelah timnya melangkah ke babak ini di Piala Dunia 2026 untuk menghadapi tim nasional Inggris pada Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB di Stadion Atlanta, Amerika Serikat (AS).

"Semifinal Piala Dunia akan selalu menjadi pertandingan yang sulit," kata Alvarez, dikutip dari laman resmi FIFA, Senin.

Pemain Atletico Madrid itu mencetak satu gol saat mengantarkan negaranya ke semifinal dengan mengalahkan Swiss 3-1 pada babak perempat final di Stadion Kansas City, Minggu.

Satu golnya itu adalah gol pertamanya di Piala Dunia 2026, sekaligus gol kelimanya di ajang akbar ini dalam dua kali partisipasinya sejak 2022 di Qatar.

"Kami sudah melihat cara mereka bermain dan mereka adalah tim yang hebat dengan pemain-pemain berkualitas tinggi. Namun, saat ini kami fokus pada diri kami sendiri, dan untuk sementara yang terpenting adalah memulihkan kondisi," kata Alvarez soal kualitas Inggris, yang melaju ke semifinal setelah menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1.

Argentina dan Inggris sudah lima kali bertemu di pentas Piala Dunia, di mana The Three Lions mendominasi kelima pertemuan ini dengan tiga kemenangan.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Ketika itu, Argentina kalah 0-1 dari Inggris berkat gol tunggal David Beckham melalui titik penalti.

Senada dengan Alvarez, bek kiri Argentina Nicolas Tagliafico juga mengatakan Inggris adalah lawan yang kuat. Oleh karena itu, timnya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengalahkan mereka demi mencapai final beruntun dan mempertahankan gelar juara dunia.

"Argentina dan Inggris tidak terlalu sering bertemu. Kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk semifinal ini dan berjuang demi mencapai final," ucap Tagliafico.

Editor: Banu Adikara
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