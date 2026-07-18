Dominik Szoboszlai Resmi Perpanjang Kontrak Jangka Panjang bersama Liverpool

Dominik Szoboszlai (Bein Sports)
JawaPos.com – Dominik Szoboszlai resmi menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool hingga 2031.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Kesepakatan tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi yang mengaitkan gelandang asal Hungaria itu dengan kepindahan ke Real Madrid.
Dengan kontrak baru tersebut, Szoboszlai menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi bagian dari proyek jangka panjang Liverpool.
Sejak bergabung dari RB Leipzig pada 2023, Szoboszlai berkembang menjadi salah satu pemain penting di skuad Liverpool.
Penampilannya yang konsisten membuatnya tetap menjadi andalan tim meski Liverpool mengalami penurunan performa pada musim 2025–2026. Ia menutup musim dengan catatan 13 gol dan 12 assist dari 53 pertandingan di seluruh kompetisi.
Sebelumnya, kontrak Szoboszlai dijadwalkan berakhir pada 2028 sehingga memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depannya. Real Madrid dan Bayern Munchen disebut sebagai klub yang tertarik merekrut pemain berusia 25 tahun tersebut.
Namun, perpanjangan kontrak yang telah disepakati membuat peluang kepindahan itu dipastikan tertutup untuk saat ini.
Szoboszlai mengaku sangat bahagia dapat melanjutkan kariernya bersama Liverpool dan menyebut momen tersebut sebagai salah satu yang paling berkesan dalam perjalanan profesionalnya.
Szoboszlai menegaskan ambisinya untuk terus berkembang dan membantu Liverpool meraih seluruh gelar yang tersedia, termasuk Liga Champions UEFA. Komitmen tersebut menjadi sinyal bahwa Szoboszlai siap memimpin Liverpool menghadapi musim-musim mendatang.
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara