Dominik Szoboszlai Resmi Perpanjang Kontrak Jangka Panjang bersama Liverpool

JawaPos.com – Dominik Szoboszlai resmi menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool hingga 2031.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Kesepakatan tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi yang mengaitkan gelandang asal Hungaria itu dengan kepindahan ke Real Madrid.

Dengan kontrak baru tersebut, Szoboszlai menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi bagian dari proyek jangka panjang Liverpool.

Sejak bergabung dari RB Leipzig pada 2023, Szoboszlai berkembang menjadi salah satu pemain penting di skuad Liverpool.

Penampilannya yang konsisten membuatnya tetap menjadi andalan tim meski Liverpool mengalami penurunan performa pada musim 2025–2026. Ia menutup musim dengan catatan 13 gol dan 12 assist dari 53 pertandingan di seluruh kompetisi.

Sebelumnya, kontrak Szoboszlai dijadwalkan berakhir pada 2028 sehingga memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depannya. Real Madrid dan Bayern Munchen disebut sebagai klub yang tertarik merekrut pemain berusia 25 tahun tersebut.

Namun, perpanjangan kontrak yang telah disepakati membuat peluang kepindahan itu dipastikan tertutup untuk saat ini.

Szoboszlai mengaku sangat bahagia dapat melanjutkan kariernya bersama Liverpool dan menyebut momen tersebut sebagai salah satu yang paling berkesan dalam perjalanan profesionalnya.