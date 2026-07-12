Real Madrid Berpeluang Pecahkan Rekor Gol Bersejarah pada Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Real Madrid berpeluang mencatatkan rekor baru pada Piala Dunia FIFA 2026 melalui produktivitas para pemainnya di turnamen tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (11/7), Diketahui para pemain klub asal Spanyol itu telah mengoleksi 17 gol sepanjang kompetisi.

Torehan tersebut membuat Real Madrid hanya terpaut satu gol untuk menyamai rekor 18 gol yang sebelumnya dicatat Honvéd Budapest, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain.

Kontribusi terbesar datang dari Kylian Mbappe yang telah mencetak delapan gol selama turnamen berlangsung. Ketajaman penyerang asal Prancis itu menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak sekaligus menjadi harapan utama Real Madrid untuk memecahkan rekor bersejarah tersebut.

Gol terbarunya saat menghadapi Maroko semakin mendekatkan klub itu menuju pencapaian baru di Piala Dunia.

Selain Mbappe, Jude Bellingham turut memberikan kontribusi penting dengan torehan empat gol. Vinicius Junior juga menyumbang empat gol, meski tidak memiliki kesempatan menambah koleksinya karena telah tersingkir dari turnamen.

Sementara itu, Arda Guler ikut melengkapi daftar pencetak gol para pemain Real Madrid pada Piala Dunia FIFA 2026.

Peluang Real Madrid mencetak sejarah kini bergantung pada performa Mbappe dan Bellingham dalam pertandingan berikutnya. Apabila mampu menambah sedikitnya satu gol lagi, para pemain klub tersebut akan menyamai bahkan berpeluang melampaui rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.