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Aprillia JP
Kamis, 25 Juni 2026 | 03.03 WIB

Peluang Timnas Senegal di Piala Dunia 2026 Menipis, Sadio Mane dan Idrissa Gueye Tetap Optimistis Hadapi Irak

Sadio Mane akui peluang Senegal bertahan di Piala Dunia 2026 semakin tipis. (@sadiomaneofficiel/Instagram) - Image

Sadio Mane akui peluang Senegal bertahan di Piala Dunia 2026 semakin tipis. (@sadiomaneofficiel/Instagram)

JawaPos.com - Timnas Senegal berada di ujung tanduk dalam ajang Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan kedua di fase grup. Tim berjuluk Lions of Teranga itu tumbang 2-3 dari Norwegia dalam pertandingan pada Selasa (23/6) di MetLife Stadium, New Jersey.

Hasil ini semakin memperkecil peluang timnas Senegal untuk melaju ke babak 32 besar piala dunia. Sebelumnya, juara Piala Afrika itu juga harus mengakui keunggulan Prancis dengan skor 1-3 pada laga pembuka. Dengan dua kekalahan, Senegal saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan nol poin.

Penyerang andalan Senegal Sadio Mane mengaku peluang timnya untuk lolos ke fase berikutnya saat ini sangat kecil. Meskipun demikian, Mane menegaskan, harapan belum sepenuhnya tertutup.

“Saya pikir kami masih memiliki sedikit peluang. Tentu saja kami masih percaya bisa lolos, tetapi kami harus segera bangkit,” ujar Sadio Mane dikutip dari ESPN.

Dalam laga melawan Norwegia, Senegal sebenarnya sempat memberikan perlawanan. Namun, mereka tampil kurang solid, terutama di lini belakang.

Norwegia membuka keunggulan lewat Marcus Pedersen pada menit ke-43, sebelum Erling Haaland menambah dua gol di babak kedua. Senegal hanya mampu membalas lewat dua gol Ismaila Sarr.

Performa lini pertahanan Senegal pun menjadi sorotan, termasuk kesalahan dari bek berpengalaman Kalidou Koulibaly yang berkontribusi terhadap dua gol lawan. Secara keseluruhan, Senegal tampak kehilangan karakter permainan disiplin dan kokoh yang selama ini menjadi kekuatan mereka.

“Kami sangat kecewa. Kami datang untuk menang, tetapi Norwegia memang pantas mendapatkan kemenangan,” tambah Mane.

Senada dengan Mane, gelandang Idrissa Gueye juga menegaskan bahwa timnya belum menyerah. Dia menyebut Senegal akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum laga terakhir.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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