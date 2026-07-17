Baru Sepekan Latih Chelsea, Xabi Alonso Langsung Masukkan Lima Pemain ke Daftar Jual!

JawaPos.com - Chelsea mulai memasuki era baru di bawah arahan Xabi Alonso. Belum genap sepekan memimpin latihan pramusim, pelatih asal Spanyol itu dikabarkan sudah mengambil keputusan besar terkait komposisi skuad untuk menghadapi musim 2026/2027.

Laporan dari media Portugal, A Bola, menyebut Alonso telah memberi izin kepada lima pemain senior untuk meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas. Keputusan tersebut diyakini menjadi bagian dari upaya sang pelatih membangun tim sesuai filosofi permainan yang ingin diterapkannya.

Lima nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah kiper Filip Jorgensen, bek tengah Axel Disasi dan Benoit Badiashile, winger Alejandro Garnacho, serta penyerang Liam Delap. Jika mengacu pada nilai pasar mereka saat ini, total valuasi kelima pemain itu diperkirakan mencapai sekitar 160 juta poundsterling.

Langkah tegas Alonso sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Dalam konferensi pers perdananya sebagai pelatih Chelsea beberapa hari lalu, mantan pelatih Bayer Leverkusen itu menegaskan bahwa ia menginginkan tim yang bermain aktif, berani, dan memiliki mentalitas kuat.

Menurutnya, kualitas individu saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim.

Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Alejandro Garnacho. Winger asal Argentina tersebut baru bergabung dengan Chelsea pada musim panas tahun lalu setelah ditebus dari Manchester United dengan nilai transfer sekitar 40 juta poundsterling.

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Meski datang dengan ekspektasi tinggi, performanya sepanjang musim lalu belum benar-benar memuaskan.

Garnacho hanya mampu mencetak delapan gol dan menyumbangkan empat assist dari total 43 penampilan di semua kompetisi.