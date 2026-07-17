Baru Sepekan Latih Chelsea, Xabi Alonso Langsung Masukkan Lima Pemain ke Daftar Jual!

Chelsea fokus pada bursa transfer musim panas untuk mendukung Xabi Alonso. (ig @xabialonso)
JawaPos.com - Chelsea mulai memasuki era baru di bawah arahan Xabi Alonso. Belum genap sepekan memimpin latihan pramusim, pelatih asal Spanyol itu dikabarkan sudah mengambil keputusan besar terkait komposisi skuad untuk menghadapi musim 2026/2027.
Laporan dari media Portugal, A Bola, menyebut Alonso telah memberi izin kepada lima pemain senior untuk meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas. Keputusan tersebut diyakini menjadi bagian dari upaya sang pelatih membangun tim sesuai filosofi permainan yang ingin diterapkannya.
Lima nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah kiper Filip Jorgensen, bek tengah Axel Disasi dan Benoit Badiashile, winger Alejandro Garnacho, serta penyerang Liam Delap. Jika mengacu pada nilai pasar mereka saat ini, total valuasi kelima pemain itu diperkirakan mencapai sekitar 160 juta poundsterling.
Baca Juga:Latihan Perdana PSS Sleman Dimulai, Pieter Huistra Ungkap Masih Tunggu 10 Pemain Bergabung
Langkah tegas Alonso sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Dalam konferensi pers perdananya sebagai pelatih Chelsea beberapa hari lalu, mantan pelatih Bayer Leverkusen itu menegaskan bahwa ia menginginkan tim yang bermain aktif, berani, dan memiliki mentalitas kuat.
Menurutnya, kualitas individu saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim.
Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Alejandro Garnacho. Winger asal Argentina tersebut baru bergabung dengan Chelsea pada musim panas tahun lalu setelah ditebus dari Manchester United dengan nilai transfer sekitar 40 juta poundsterling.
Meski datang dengan ekspektasi tinggi, performanya sepanjang musim lalu belum benar-benar memuaskan.
Garnacho hanya mampu mencetak delapan gol dan menyumbangkan empat assist dari total 43 penampilan di semua kompetisi.
Catatan itu dianggap belum sebanding dengan harapan yang dibebankan kepadanya sebagai salah satu pemain muda berbakat di Liga Inggris.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri