Robert Lewandowski Resmi Diperkenalkan Chicago Fire dan Akan Hadapi Tantangan Baru di MLS

Robert Lewandowski (Bein Sports)
JawaPos.com – Robert Lewandowski resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Chicago Fire setelah menuntaskan kepindahannya dari Barcelona.
Dilansir dari lamab Bein Sports pada Rabu (15/7), Dalam konferensi pers perdananya, penyerang asal Polandia itu mengaku keputusan meninggalkan klub asal Katalonia tersebut menjadi salah satu momen paling emosional sepanjang kariernya.
Lewandowski menegaskan bahwa kepindahan ke Major League Soccer (MLS) telah dipertimbangkan secara matang bersama keluarganya.
Menurut Lewandowski, Barcelona merupakan klub terakhir yang ingin dibelanya di kompetisi Eropa. Ia mengaku tidak pernah mempertimbangkan bergabung dengan klub Eropa lain setelah kontraknya bersama Barcelona berakhir.
Karena itu, ia memilih melanjutkan karier di Amerika Serikat dengan menandatangani kontrak selama dua tahun bersama Chicago Fire.
Lewandowski menyatakan ingin memberikan kontribusi tidak hanya melalui gol, tetapi juga pengalaman dan kepemimpinan bagi Chicago Fire. Ia mengakui masih memerlukan waktu untuk mencapai kebugaran terbaik setelah beberapa pekan menjalani latihan secara individu.
Meski demikian, mantan penyerang Bayern München itu optimistis dapat segera beradaptasi dengan intensitas kompetisi MLS.
Sebelum menerima tawaran Chicago Fire, Lewandowski mengaku sempat meminta masukan kepada mantan rekan setimnya, Bastian Schweinsteiger dan Thomas Müller, mengenai kehidupan serta atmosfer sepak bola di Amerika Serikat. Ia juga sempat bercanda tentang cuaca dingin Chicago yang dinilai bukan kendala karena terbiasa dengan iklim di Polandia.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final