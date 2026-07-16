Robert Lewandowski Resmi Diperkenalkan Chicago Fire dan Akan Hadapi Tantangan Baru di MLS

JawaPos.com – Robert Lewandowski resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Chicago Fire setelah menuntaskan kepindahannya dari Barcelona.

Dilansir dari lamab Bein Sports pada Rabu (15/7), Dalam konferensi pers perdananya, penyerang asal Polandia itu mengaku keputusan meninggalkan klub asal Katalonia tersebut menjadi salah satu momen paling emosional sepanjang kariernya.

Lewandowski menegaskan bahwa kepindahan ke Major League Soccer (MLS) telah dipertimbangkan secara matang bersama keluarganya.

Menurut Lewandowski, Barcelona merupakan klub terakhir yang ingin dibelanya di kompetisi Eropa. Ia mengaku tidak pernah mempertimbangkan bergabung dengan klub Eropa lain setelah kontraknya bersama Barcelona berakhir.

Karena itu, ia memilih melanjutkan karier di Amerika Serikat dengan menandatangani kontrak selama dua tahun bersama Chicago Fire.

Lewandowski menyatakan ingin memberikan kontribusi tidak hanya melalui gol, tetapi juga pengalaman dan kepemimpinan bagi Chicago Fire. Ia mengakui masih memerlukan waktu untuk mencapai kebugaran terbaik setelah beberapa pekan menjalani latihan secara individu.

Meski demikian, mantan penyerang Bayern München itu optimistis dapat segera beradaptasi dengan intensitas kompetisi MLS.