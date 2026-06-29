Robert Lewandowski Segera Diperkenalkan Chicago Fire, MLS Kembali Sambut Bintang Baru

JawaPos.com - Tim kuda hitam Liga Utama Amerika Serikat (MLS) Chicago Fire dipastikan mendapatkan salah satu striker papan atas Eropa Robert Lewandowski. Penyerang veteran Polandia itu sudah hengkang dari Barcelona sejak musim 2025/2026 berakhir.

Dalam laporan terbaru pakar transfer dunia Fabrizio Romano menyebut, striker subur Polandia tersebut akan diperkenalkan secara resmi oleh klub dalam beberapa hari mendatang. Itu menandai perpindahan karir Robert Lewandowski dari gemerlap kompetisi Eropa ke kasta tertinggi Amerika Serikat.

Pemain yang kini sudah berusia 37 tahun itu gagal tampil di Piala Dunia 2026 bersama Polandia setelah Polandia tersingkir di putaran akhir kualifikasi zona UEFA. Saat ini dia memiliki waktu hampir sepanjang musim panas untuk beristirahat dan memulihkan kondisi.

Melansir dari Sport Illustrated, Lewandowski baru-baru ini dikabarkan sudah mengunjungi fasilitas latihan tim MLS wilayah timur ini, di tengah mempertimbangkan tawaran dari Liga Arab Saudi dan klub-klub Eropa lainnya.

Didorong ambisi besar pemilik klub Joe Mansueto, Chicago Fire telah lama berupaya keras mendatangkan pemain bintang. Pada 2025, mereka sempat menjalin pembicaraan dengan Neymar, namun gagal mencapai kesepakatan.

Chicago Fire juga sempat melakukan pendekatan terhadap Thomas Muller, yang pada akhirnya justru bergabung dengan Vancouver Whitecaps sejak musim lalu. Itu semakin menegaskan banyak bintang Eropa hijrah ke Liga Utama Amerika Serikat.

Direktur teknik sekaligus pelatih tim Gregg Berhalter mengungkapkan semua keinginannya untuk membawa bintang sepak bola dunia bergabung dengan Chicago Fire. Hal itu supaya klub kuda hitam ini bisa terus bersaing di musim reguler MLS wilayah timur.

"Kami (manajemen Chicago Fire) akan terus berupaya merekrut pemain-pemain kelas dunia," ujar Berhalter, dalam episode siniar terbaru Up & Adams pada awal Juni lalu.