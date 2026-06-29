Robert Lewandowski Segera Diperkenalkan Chicago Fire, MLS Kembali Sambut Bintang Baru

Chicago Fire mendapatkan Robert Lewandowski yang hengkang dari Barcelona. (Dok. Barcelona)
JawaPos.com - Tim kuda hitam Liga Utama Amerika Serikat (MLS) Chicago Fire dipastikan mendapatkan salah satu striker papan atas Eropa Robert Lewandowski. Penyerang veteran Polandia itu sudah hengkang dari Barcelona sejak musim 2025/2026 berakhir.
Dalam laporan terbaru pakar transfer dunia Fabrizio Romano menyebut, striker subur Polandia tersebut akan diperkenalkan secara resmi oleh klub dalam beberapa hari mendatang. Itu menandai perpindahan karir Robert Lewandowski dari gemerlap kompetisi Eropa ke kasta tertinggi Amerika Serikat.
Pemain yang kini sudah berusia 37 tahun itu gagal tampil di Piala Dunia 2026 bersama Polandia setelah Polandia tersingkir di putaran akhir kualifikasi zona UEFA. Saat ini dia memiliki waktu hampir sepanjang musim panas untuk beristirahat dan memulihkan kondisi.
Baca Juga:Caner Erkin Ungkap Momen Canggung Bersama Arda Turan, Sempat Jaga Jarak Demi Wibawa Sang Pelatih
Melansir dari Sport Illustrated, Lewandowski baru-baru ini dikabarkan sudah mengunjungi fasilitas latihan tim MLS wilayah timur ini, di tengah mempertimbangkan tawaran dari Liga Arab Saudi dan klub-klub Eropa lainnya.
Didorong ambisi besar pemilik klub Joe Mansueto, Chicago Fire telah lama berupaya keras mendatangkan pemain bintang. Pada 2025, mereka sempat menjalin pembicaraan dengan Neymar, namun gagal mencapai kesepakatan.
Chicago Fire juga sempat melakukan pendekatan terhadap Thomas Muller, yang pada akhirnya justru bergabung dengan Vancouver Whitecaps sejak musim lalu. Itu semakin menegaskan banyak bintang Eropa hijrah ke Liga Utama Amerika Serikat.
Baca Juga:Richard Rios Jadi Cadangan di Piala Dunia 2026, Bintang Benfica Belum Mampu Menembus Tim Inti Kolombia
Direktur teknik sekaligus pelatih tim Gregg Berhalter mengungkapkan semua keinginannya untuk membawa bintang sepak bola dunia bergabung dengan Chicago Fire. Hal itu supaya klub kuda hitam ini bisa terus bersaing di musim reguler MLS wilayah timur.
"Kami (manajemen Chicago Fire) akan terus berupaya merekrut pemain-pemain kelas dunia," ujar Berhalter, dalam episode siniar terbaru Up & Adams pada awal Juni lalu.
"Menurut kami, (Lewandowski) akan menjadi rekrutmen hebat, tidak hanya bagi Chicago Fire, tetapi juga bagi liga (MLS), jika memiliki pemain sekaliber itu. Kami menilai kemampuannya setara dengan (Lionel) Messi, dan hal itu akan sangat bagus bagi kota Chicago," tandas dia.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!