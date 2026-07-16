Leandro Trossard Terbang ke Istanbul untuk Jalani Tes Medis Sebelum Resmi Bergabung Bersama Besiktas

Leandro Trossard (Bein Sports)
JawaPos.com – Leandro Trossard memulai perjalanan ke Istanbul untuk menyelesaikan kepindahannya dari Arsenal ke Besiktas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/7), Penyerang asal Belgia itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak sebagai pemain baru klub asal Turki tersebut.
Transfer ini akan mengakhiri masa baktinya bersama Arsenal sekaligus membuka babak baru dalam kariernya.
Besiktas dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk mendatangkan Trossard dengan nilai transfer sekitar EUR 20 juta atau setara sekitar Rp380 miliar.
Selain itu, Trossard disebut akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun dengan opsi perpanjangan selama satu musim. Ia juga dikabarkan menerima gaji sekitar EUR 7 juta per tahun atau setara sekitar Rp133 miliar.
Klub asal Turki tersebut telah mengonfirmasi bahwa Trossard akan tiba di Istanbul untuk menjalani pemeriksaan medis dan menyelesaikan seluruh proses administrasi. Setelah seluruh tahapan tersebut rampung, Besiktas diperkirakan segera mengumumkan perekrutan pemain berusia 31 tahun itu secara resmi.
Kehadiran Trossard diharapkan menjadi salah satu tambahan penting bagi skuad Besiktas menghadapi musim 2026–2027.
Trossard bergabung dengan Arsenal dari Brighton pada Januari 2023 dan menjadi bagian penting dalam rotasi skuad asuhan Mikel Arteta. Pada musim terakhir, ia mencatatkan 50 penampilan dengan torehan delapan gol dan 11 assist.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final