Leandro Trossard Terbang ke Istanbul untuk Jalani Tes Medis Sebelum Resmi Bergabung Bersama Besiktas

JawaPos.com – Leandro Trossard memulai perjalanan ke Istanbul untuk menyelesaikan kepindahannya dari Arsenal ke Besiktas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/7), Penyerang asal Belgia itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak sebagai pemain baru klub asal Turki tersebut.

Transfer ini akan mengakhiri masa baktinya bersama Arsenal sekaligus membuka babak baru dalam kariernya.

Besiktas dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk mendatangkan Trossard dengan nilai transfer sekitar EUR 20 juta atau setara sekitar Rp380 miliar.

Selain itu, Trossard disebut akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun dengan opsi perpanjangan selama satu musim. Ia juga dikabarkan menerima gaji sekitar EUR 7 juta per tahun atau setara sekitar Rp133 miliar.

Klub asal Turki tersebut telah mengonfirmasi bahwa Trossard akan tiba di Istanbul untuk menjalani pemeriksaan medis dan menyelesaikan seluruh proses administrasi. Setelah seluruh tahapan tersebut rampung, Besiktas diperkirakan segera mengumumkan perekrutan pemain berusia 31 tahun itu secara resmi.

Kehadiran Trossard diharapkan menjadi salah satu tambahan penting bagi skuad Besiktas menghadapi musim 2026–2027.