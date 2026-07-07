Leandro Trossard Siap Tinggalkan Arsenal Usai Klub Asal Turki Besiktas Setujui Transfer Bernilai Rp 442 Miliar

JawaPos.com – Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Besiktas untuk transfer Leandro Trossard pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman One Football pada Selasa (7/7), Nilai kesepakatan tersebut mencapai sekitar EUR 20 juta atau setara Rp 442 miliar.

Meski demikian, proses transfer belum sepenuhnya rampung karena kedua belah pihak masih menyelesaikan pembahasan terkait kontrak pribadi sang pemain.

Kesepakatan tersebut terdiri atas biaya awal sebesar EUR 18 juta atau sekitar Rp 340 miliar, ditambah bonus berbasis performa senilai EUR 2 juta atau sekitar Rp 38 miliar.

Leandro Trossard juga dikabarkan akan menerima gaji sekitar EUR 9 juta per musim atau setara Rp 170 miliar apabila resmi bergabung dengan Besiktas.

Pengumuman transfer diperkirakan baru dilakukan setelah Belgia menyelesaikan kiprahnya di Piala Dunia 2026.

Arsenal memanfaatkan kesempatan ini karena kontrak Trossard hanya menyisakan satu musim. Penyerang berusia 31 tahun itu berpotensi meninggalkan klub tanpa biaya transfer apabila tidak dijual pada musim panas ini.

Selama membela Belgia di Piala Dunia 2026, Trossard tampil impresif dengan mencetak dua gol saat menghadapi Selandia Baru serta menyumbang satu assist ketika mengalahkan Senegal.

Kepergian Trossard akan mengakhiri kebersamaannya selama tiga setengah tahun bersama Arsenal sejak didatangkan dari Brighton & Hove Albion pada Januari 2023. Selama memperkuat The Gunners, ia mencatatkan 174 penampilan dengan total 70 kontribusi gol di semua kompetisi.