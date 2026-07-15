Brighton Resmi Datangkan Luka Vuskovic dari Tottenham Hotspur, Nilai Transfer Capai Rp 1,2 Triliun

JawaPos.com - Brighton and Hove Albion resmi merekerut bek muda Luka Vuskovic dari Tottenham Hotspur pada Selasa (14/7). Vuskovic menandatangani kontrak selama lima tahun dengan opsi perpanjangan satu musim. Berdasarkan laporan yang dilansir dari ESPN, Brighton menyepakati nilai transfer sebesar GBP 50 juta (sekitar Rp 1,2 triliun). Rincian itu terdiri atas biaya awal GBP 46 juta (sekitar Rp 1,1 triliun) dengan tambahan GBP 4 juta (sekitar Rp 96 miliar) dalam bentuk bonus berbasis performa.

Meski belum sempat tampil di level senior bersama Tottenham Hotspur, Vuskovic menunjukkan perkembangan pesat selama masa peminjaman. Musim lalu pemain asal Kroasia itu memperkuat Hamburg dan mencatatkan 28 penampilan di Bundesliga, sekaligus masuk dalam Tim Terbaik Liga.

Pelatih Brighton Fabian Hurzeler menyebut Vuskovic sebagai talenta muda dengan potensi besar. “Luka telah menikmati awal karier yang fantastis dan kami mengikutinya dengan saksama. Musim lalu dia membuktikan bisa bermain di level sangat tinggi dan kami ingin membantunya berkembang lebih jauh di lingkungan kami,” ujarnya dikutip dari situs resmi Brighton.

Hurzeler juga menambahkan bahwa sang pemain masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tuntutan Premier League, tetapi klub yakin Vuskovic mampu melewati proses itu dengan baik. “Ada banyak pembicaraan dari luar terkait bergabungnya Luka dengan kami, tetapi ia masih pemain muda yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tuntutan bermain bagi Brighton dan di Premier League,” tambah Hurzeler.

Sementara itu, lewat Instagram pribadinya, Vuskovic mengaku antusias menjalani debutnya bersama Brighton di Premier League. “Ini merupakan langkah besar dalam karier saya dan saya tidak sabar untuk segera memulai, bertemu rekan-rekan setim, serta memberikan segalanya bagi klub ini dan para pendukungnya yang luar biasa,” tulis Vuskovic.

Vuskovic menjadi rekrutan keenam Brighton pada bursa transfer musim panas ini setelah Costinha, Zadok Yohanna, Pascal Struijk, Rodrigo Rego, dan Michael Svoboda. Brighton juga melepas bek Jan Paul van Hecke ke Tottenham Hotspur dengan nilai transfer sekitar GBP 52 juta (sekitar Rp 1,2 triliun).

Karier Vuskovic terbilang melesat cepat sejak menembus tim utama Hajduk Split. Vuskovic menjalani debut profesional hanya dua hari setelah ulang tahunnya yang ke-16 pada Februari 2023 dan menjadikannya salah satu debutan termuda dalam sejarah liga Kroasia.

Vuskovic kemudian menjalani masa peminjaman di Radomiak Radom (Polandia) dan Westerlo (Belgia), sebelum akhirnya menarik perhatian Tottenham Hotspur. Performanya semakin menonjol saat berseragam Hamburg setelah meraih empat penghargaan Rookie of the Month Bundesliga dan dinobatkan sebagai Rookie of the Season.