Brighton Resmi Datangkan Luka Vuskovic dari Tottenham Hotspur, Nilai Transfer Capai Rp 1,2 Triliun

Luka Vuskovic resmi bergabung dengan Brighton and Hove Albion. (@lukavuskovic/Instagram).
JawaPos.com - Brighton and Hove Albion resmi merekerut bek muda Luka Vuskovic dari Tottenham Hotspur pada Selasa (14/7). Vuskovic menandatangani kontrak selama lima tahun dengan opsi perpanjangan satu musim. Berdasarkan laporan yang dilansir dari ESPN, Brighton menyepakati nilai transfer sebesar GBP 50 juta (sekitar Rp 1,2 triliun). Rincian itu terdiri atas biaya awal GBP 46 juta (sekitar Rp 1,1 triliun) dengan tambahan GBP 4 juta (sekitar Rp 96 miliar) dalam bentuk bonus berbasis performa.
Meski belum sempat tampil di level senior bersama Tottenham Hotspur, Vuskovic menunjukkan perkembangan pesat selama masa peminjaman. Musim lalu pemain asal Kroasia itu memperkuat Hamburg dan mencatatkan 28 penampilan di Bundesliga, sekaligus masuk dalam Tim Terbaik Liga.
Pelatih Brighton Fabian Hurzeler menyebut Vuskovic sebagai talenta muda dengan potensi besar. “Luka telah menikmati awal karier yang fantastis dan kami mengikutinya dengan saksama. Musim lalu dia membuktikan bisa bermain di level sangat tinggi dan kami ingin membantunya berkembang lebih jauh di lingkungan kami,” ujarnya dikutip dari situs resmi Brighton.
Baca Juga:Cristian Romero Buka Pintu Keluar dari Tottenham, Barcelona dan Atletico Madrid Siap Tampung
Hurzeler juga menambahkan bahwa sang pemain masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tuntutan Premier League, tetapi klub yakin Vuskovic mampu melewati proses itu dengan baik. “Ada banyak pembicaraan dari luar terkait bergabungnya Luka dengan kami, tetapi ia masih pemain muda yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tuntutan bermain bagi Brighton dan di Premier League,” tambah Hurzeler.
Sementara itu, lewat Instagram pribadinya, Vuskovic mengaku antusias menjalani debutnya bersama Brighton di Premier League. “Ini merupakan langkah besar dalam karier saya dan saya tidak sabar untuk segera memulai, bertemu rekan-rekan setim, serta memberikan segalanya bagi klub ini dan para pendukungnya yang luar biasa,” tulis Vuskovic.
Vuskovic menjadi rekrutan keenam Brighton pada bursa transfer musim panas ini setelah Costinha, Zadok Yohanna, Pascal Struijk, Rodrigo Rego, dan Michael Svoboda. Brighton juga melepas bek Jan Paul van Hecke ke Tottenham Hotspur dengan nilai transfer sekitar GBP 52 juta (sekitar Rp 1,2 triliun).
Baca Juga:Baru Bergabung dengan Persib Bandung, Gakuto Notsuda Nikmati Sesi Latihan Perdananya Bersama Skuad Maung Bandung
Karier Vuskovic terbilang melesat cepat sejak menembus tim utama Hajduk Split. Vuskovic menjalani debut profesional hanya dua hari setelah ulang tahunnya yang ke-16 pada Februari 2023 dan menjadikannya salah satu debutan termuda dalam sejarah liga Kroasia.
Vuskovic kemudian menjalani masa peminjaman di Radomiak Radom (Polandia) dan Westerlo (Belgia), sebelum akhirnya menarik perhatian Tottenham Hotspur. Performanya semakin menonjol saat berseragam Hamburg setelah meraih empat penghargaan Rookie of the Month Bundesliga dan dinobatkan sebagai Rookie of the Season.
Vuskovic telah mencetak 16 gol dari total 78 penampilan di level klub dan mencatatkan satu gol dari enam laga bersama tim nasional Kroasia. Kemampuannya mencetak gol spektakuler turut diakui lewat penghargaan Gol Terbaik Belgian Golden Shoe 2024 dan penghargaan serupa di Bundesliga pada 2025. Terbaru, Vuskovic juga tampil sebagai starter di Piala Dunia 2026 saat melawan Inggris di fase grup.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa