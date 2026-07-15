Cristian Romero Buka Pintu Keluar dari Tottenham, Barcelona dan Atletico Madrid Siap Tampung

Cristian Romero saat tampil bersama timnas Argentina. (Dok Football London)
JawaPos.com – Kapten Tottenham Hotspur, Cristian Romero, dikabarkan membuka peluang meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Bek timnas Argentina itu disebut ingin mencari tantangan baru setelah beberapa musim membela The Lilywhites.
Meski Tottenham kini memasuki era baru bersama pelatih Roberto De Zerbi, keinginan Romero untuk melanjutkan karier di luar Inggris dikabarkan tidak berubah.
Sebelumnya, pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Romero sempat menjalin komunikasi dengan juara Serie A, Inter Milan, yang memang telah lama memantau situasinya.
Baca Juga:Prediksi Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026: Noni Madueke Tegaskan Three Lions dalam Kondisi Percaya Diri Tinggi!
Namun, menurut laporan talkSPORT, destinasi yang lebih diminati pemain berusia 28 tahun tersebut adalah La Liga.
"Barcelona dikabarkan tertarik memboyong pemain asal Argentina itu. Selain itu, Atletico Madrid juga menjadi salah satu peminat, dengan Diego Simeone terus memantau penampilannya selama Piala Dunia," tulis talkSPORT.
Ketertarikan dua raksasa Spanyol itu diperkirakan akan menghadapi tantangan tersendiri. Tottenham diyakini tidak akan melepas salah satu pemain terbaiknya dengan harga murah, mengingat kontrak Romero masih berlaku hingga 2029.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Argentina vs Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026: Rodrigo De Paul Tak Sabar Hadapi The Three Lions
Romero bergabung dengan Spurs dari Atalanta pada 2021 dan berkembang menjadi sosok penting di lini belakang, bahkan dipercaya mengenakan ban kapten. Meski demikian, performanya kerap naik turun seiring inkonsistensi yang dialami Tottenham dalam beberapa musim terakhir.
Bek berusia 28 tahun itu juga sempat menjadi sorotan pada Mei lalu setelah muncul laporan yang menyebut dirinya berencana melewatkan laga penutup musim demi menyaksikan pertandingan Belgrano, klub masa kecilnya di Argentina. Namun, ia akhirnya membatalkan rencana tersebut dan tetap membela Tottenham.
Meski berhasil membantu Spurs bertahan di Liga Inggris, dua musim terakhir dinilai jauh dari harapan. Klub London Utara itu harus mengakhiri kompetisi di posisi ke-17, sebuah hasil yang dianggap mengecewakan bagi tim yang selama ini dikenal sebagai bagian dari kelompok Big Six Liga Inggris.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa