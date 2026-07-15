Cristian Romero Buka Pintu Keluar dari Tottenham, Barcelona dan Atletico Madrid Siap Tampung

JawaPos.com – Kapten Tottenham Hotspur, Cristian Romero, dikabarkan membuka peluang meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Bek timnas Argentina itu disebut ingin mencari tantangan baru setelah beberapa musim membela The Lilywhites.

Meski Tottenham kini memasuki era baru bersama pelatih Roberto De Zerbi, keinginan Romero untuk melanjutkan karier di luar Inggris dikabarkan tidak berubah.

Sebelumnya, pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Romero sempat menjalin komunikasi dengan juara Serie A, Inter Milan, yang memang telah lama memantau situasinya.

Namun, menurut laporan talkSPORT, destinasi yang lebih diminati pemain berusia 28 tahun tersebut adalah La Liga.

"Barcelona dikabarkan tertarik memboyong pemain asal Argentina itu. Selain itu, Atletico Madrid juga menjadi salah satu peminat, dengan Diego Simeone terus memantau penampilannya selama Piala Dunia," tulis talkSPORT.

Ketertarikan dua raksasa Spanyol itu diperkirakan akan menghadapi tantangan tersendiri. Tottenham diyakini tidak akan melepas salah satu pemain terbaiknya dengan harga murah, mengingat kontrak Romero masih berlaku hingga 2029.

Romero bergabung dengan Spurs dari Atalanta pada 2021 dan berkembang menjadi sosok penting di lini belakang, bahkan dipercaya mengenakan ban kapten. Meski demikian, performanya kerap naik turun seiring inkonsistensi yang dialami Tottenham dalam beberapa musim terakhir.

Bek berusia 28 tahun itu juga sempat menjadi sorotan pada Mei lalu setelah muncul laporan yang menyebut dirinya berencana melewatkan laga penutup musim demi menyaksikan pertandingan Belgrano, klub masa kecilnya di Argentina. Namun, ia akhirnya membatalkan rencana tersebut dan tetap membela Tottenham.