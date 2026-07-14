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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 14 Juli 2026 | 17.40 WIB

Dino Zoff Beri Wejangan untuk Paolo Maldini usai Ditunjuk Pimpin Era Baru Timnas Italia

Paolo Maldini dipercaya bangkitkan kembali kebangkitan timnas Italia sebagai direktur teknik. (Marco Bertorello/AFP)&nbsp;&nbsp; - Image

Paolo Maldini dipercaya bangkitkan kembali kebangkitan timnas Italia sebagai direktur teknik. (Marco Bertorello/AFP)&nbsp;&nbsp;

JawaPos.com - Legenda sepak bola Italia Dino Zoff menyambut positif penunjukan mantan anak asuhnya, Paolo Maldini, sebagai direktur teknik baru Federasi Sepak Bola Italia (FIGC). 

Melansir Football Italia, menurut Dino Zoff, Paolo Maldini adalah sosok yang tepat untuk memulai era baru Gli Azzurri timnas Italia, asalkan diberi kebebasan penuh untuk menjalankan visinya tanpa campur tangan dari pihak luar.

Paolo Maldini resmi menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang akan membuatnya memimpin proyek teknis timnas Italia hingga berakhirnya Piala Dunia 2030. Dalam menjalankan tugasnya, legenda AC Milan itu akan didampingi mantan rekan setimnya, Leonardo, yang dipercaya sebagai penasihat.

Keduanya akan bekerja sama dengan Presiden FIGC Giovanni Malago, dalam upaya membangkitkan kembali prestasi Italia setelah gagal lolos ke tiga edisi Piala Dunia secara beruntun.

Zoff: Maldini Sosok yang Tepat

Bagi Zoff, penunjukan Maldini merupakan keputusan yang sangat tepat. Selain memiliki pengalaman luar biasa sebagai pemain, Maldini juga dinilai memiliki karakter kuat, kharisma, dan pemahaman mendalam tentang sepak bola Italia.

"Itu adalah pilihan yang sepenuhnya saya pahami," kata Zoff.

Dia melanjutkan, Paolo Maldini telah memberikan begitu banyak untuk sepak bola Italia, khususnya untuk Milan dan tim nasional. Dia juga salah satu pemain timnas Italia ketika Dino Zoff menjadi pelatih.

"Saya juga tidak bisa melupakan ayahnya, Cesare Maldini, yang merupakan asisten Bearzot ketika saya memenangkan Piala Dunia pada tahun 1982," tutur Dino Zoff.

"Maldini adalah pilihan yang tepat dalam hal karakter, karisma, dan kompetensi. Saya juga memahami pilihan Leonardo sebagai penasihat. Sudah seharusnya seorang pemimpin mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang dia percayai," imbuh dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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