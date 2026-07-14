Paulo Dybala Bertahan di AS Roma, Rela Potong Gaji Demi Giallorossi

JawaPos.com - Paulo Dybala resmi melakukan tanda tangan perpanjangan kontrak baru dengan AS Roma. Dia menegaskan antusias untuk melanjutkan sisa karir indahnya di Serie A untuk bertahan tetap berseragam Giallorossi.

Keputusan bintang berkebangsaan Argentina Paulo Dybala sudah menjadi topik pembicaraan selama berminggu-minggu, meskipun secara teknis kontraknya telah berakhir sejak (30/6). Sebenarnya eks bintang Juventus ini memiliki banyak tawaran lain untuk keluar dari Italia, termasuk dari klub kesayangan di negara kelahirannya, Boca Juniors, serta tawaran gaji besar dari Saudi Pro League.

Namun, Paulo Dybala lebih memilih untuk menandatangani kontrak baru bersama klub ibu kota Italia AS Roma, dengan rela potong gaji lebih rendah. Yakni sekitar EUR 3 juta per musim, yang berlaku hingga Juni 2027 mendatang.

“Kisah (bersama Roma) ini berlanjut, dan itulah yang kita semua inginkan. Itulah klub, saya, dan saya harap para penggemar juga. Saya senang bisa menjalani satu musim lagi di sini, dan bisa memakai jersey Roma, yang merupakan suatu kehormatan.” kata Dybala di situs resmi klub.

Sesuatu yang tak terhindarkan memengaruhi keputusannya untuk tetap bertahan adalah fakta bahwa Giallorossi lolos ke Liga Champions, mendapatkan kembali satu tempat di kompetisi tertinggi Eropa setelah absen selama tujuh tahun.

“Roma memiliki banyak makna bagi saya, tanggung jawab, kehormatan, dan keindahan. Secara pribadi pun, elemen-elemen inilah yang membuat saya tetap di sini, dan merupakan suatu kehormatan besar bisa mengenakan seragam ini,” lanjut Paulo Dybala

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“Saya senang bisa kembali bersama Anda semua (pendukung Roma) untuk tahun depan, serta bertemu Anda di Olimpico maupun laga tandang, terutama saat alunan musik Istimewa (kompetisi Eropa) yang kita semua nantikan itu berkumandang," tambah dia.