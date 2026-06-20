Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 21 Juni 2026 | 06.07 WIB

Tua-Tua Keladi, Ronaldinho Dikabarkan Gabung Tim Divisi 3 Liga Italia Ravenna FC

Ronaldinho menyerahkan Trofi Balon D'or ke Ousmane Dembele. (www.tntsports.co.uk) - Image

Ronaldinho menyerahkan Trofi Balon D'or ke Ousmane Dembele. (www.tntsports.co.uk)

JawaPos.com- Pesepak bola legendaris asal Brasil Ronaldinho dikabarkan bergabung bersama klub divisi tiga Italia Ravenna FC pada bursa transfer musim panas ini.

Dikutip dari unggahan X Sky Sports, Sabtu, Ronaldinho memutuskan untuk kembali dari pensiun dan menjadi pesepak bola profesional di usia 46 tahun.

Terakhir kali Ronaldinho bermain sebagai pesepak bola profesional adalah pada tahun 2015 lalu bersama klub kasta tertinggi Liga Brasil Fluminense selama dua bulan.

Selanjutnya mantan pemain Barcelona tersebut berstatus tanpa klub selama kurang lebih 26 bulan lalu memutuskan untuk gantung sepatu.

Sementara itu, menurut laporan Football Italia, Sabtu, jika Ronaldinho sudah menandatangani kontrak bersama Ravenna dan akan diperkenalkan dalam acara spesial di Miami pada 23 Juni 2026.

Meski sudah menekan kontrak bersama Ravenna, masih belum jelas apakah Ronaldinho akan turut bermain di lapangan hijau atau hanya menjalankan hal yang bersifat marketing.

Masih menurut laporan Football Italia, Ronaldinho akan tampil singkat dalam beberapa pertandingan kompetitif dan menjadi pemegang saham minoritas di klub tersebut.

Walau belum pasti akan kembali berlaga di lapangan hijau, Ravenna akan menjadi klub ke-9 yang pernah dibela oleh Ronaldinho sepanjang kariernya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Sebelum Resmi Jadi Pelatih Persija, Shin Tae-yong Ungkapkan sempat Didekati Tim Tiongkok dan Jepang - Image
Sepak Bola Indonesia

Sebelum Resmi Jadi Pelatih Persija, Shin Tae-yong Ungkapkan sempat Didekati Tim Tiongkok dan Jepang

Selasa, 16 Juni 2026 | 01.36 WIB

Wamenhaj Dahnil Anza: Langkah Presiden Prabowo Gabung Board of Peace Strategi Perdamaian bagi Palestina - Image
Nasional

Wamenhaj Dahnil Anza: Langkah Presiden Prabowo Gabung Board of Peace Strategi Perdamaian bagi Palestina

Kamis, 5 Februari 2026 | 05.10 WIB

Kisah Ronaldinho Ditahan di Paraguay: Dari Paspor Palsu hingga Pesta Ultah di Balik Jeruji - Image
Sepak Bola Dunia

Kisah Ronaldinho Ditahan di Paraguay: Dari Paspor Palsu hingga Pesta Ultah di Balik Jeruji

Jumat, 20 Maret 2026 | 19.49 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore