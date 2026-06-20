Tua-Tua Keladi, Ronaldinho Dikabarkan Gabung Tim Divisi 3 Liga Italia Ravenna FC

Ronaldinho menyerahkan Trofi Balon D'or ke Ousmane Dembele. (www.tntsports.co.uk)
JawaPos.com- Pesepak bola legendaris asal Brasil Ronaldinho dikabarkan bergabung bersama klub divisi tiga Italia Ravenna FC pada bursa transfer musim panas ini.
Dikutip dari unggahan X Sky Sports, Sabtu, Ronaldinho memutuskan untuk kembali dari pensiun dan menjadi pesepak bola profesional di usia 46 tahun.
Terakhir kali Ronaldinho bermain sebagai pesepak bola profesional adalah pada tahun 2015 lalu bersama klub kasta tertinggi Liga Brasil Fluminense selama dua bulan.
Selanjutnya mantan pemain Barcelona tersebut berstatus tanpa klub selama kurang lebih 26 bulan lalu memutuskan untuk gantung sepatu.
Sementara itu, menurut laporan Football Italia, Sabtu, jika Ronaldinho sudah menandatangani kontrak bersama Ravenna dan akan diperkenalkan dalam acara spesial di Miami pada 23 Juni 2026.
Meski sudah menekan kontrak bersama Ravenna, masih belum jelas apakah Ronaldinho akan turut bermain di lapangan hijau atau hanya menjalankan hal yang bersifat marketing.
Masih menurut laporan Football Italia, Ronaldinho akan tampil singkat dalam beberapa pertandingan kompetitif dan menjadi pemegang saham minoritas di klub tersebut.
Walau belum pasti akan kembali berlaga di lapangan hijau, Ravenna akan menjadi klub ke-9 yang pernah dibela oleh Ronaldinho sepanjang kariernya.
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