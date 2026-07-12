Resmi Latih Lazio, Gennaro Gattuso Akui Kegagalan Bersama Timnas Italia Jadi Luka Seumur Hidup

Ekspresi Gennaro Gattuso usai Timnas Italia kalah dramatis dari Bosnia di babak play-off Piala Dunia 2026. (FIGC)
JawaPos.com - Gennaro Gattuso resmi memulai babak baru dalam karier kepelatihannya setelah diperkenalkan sebagai pelatih Lazio pada Sabtu (11/7/2026) di pusat latihan klub, Formello.
Dalam konferensi pers pertamanya, mantan gelandang Timnas Italia itu tidak hanya berbicara mengenai target bersama Biancocelesti, tetapi juga mengungkapkan perasaan yang masih membekas usai gagal membawa Italia lolos ke Piala Dunia 2026.
Gattuso mengaku menerima tantangan melatih Lazio setelah memahami situasi yang sedang dihadapi klub. Ia menyebut sejak awal sudah berdiskusi dengan Presiden Claudio Lotito dan Direktur Olahraga Angelo Fabiani mengenai kondisi tim, sehingga datang dengan ekspektasi yang realistis.
"Saya tahu apa yang sedang dihadapi Lazio. Kami harus bekerja keras, fokus, dan siap menghadapi tantangan. Tugas saya adalah membangun tim yang mampu menghormati sejarah besar klub ini," ujar Gattuso.
Pelatih berusia 48 tahun itu juga mengungkapkan bahwa Lazio sebenarnya bukan klub baru dalam perjalanan kariernya.
Ia mengaku pernah beberapa kali mendapat kesempatan untuk menangani klub ibu kota tersebut, tetapi baru kali ini merasa waktunya benar-benar tepat.
Menurut Gattuso, kembali ke Serie A setelah lima tahun berkarier di luar Italia merupakan keputusan yang sudah dipertimbangkan dengan matang.
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Pengalamannya melatih di berbagai negara membuatnya merasa berkembang, baik dari sisi taktik maupun cara memimpin tim.
Meski kini fokus membangun Lazio, Gattuso tak menampik bahwa kegagalannya bersama Timnas Italia masih meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Ia mengaku sangat terpukul karena tidak mampu membawa Gli Azzurri tampil di putaran final Piala Dunia.
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