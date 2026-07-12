Bukan Soal Gaji, Guardiola Disebut Tertarik Latih Timnas Italia Berkat Peran Maldini dan Leonardo

JawaPos.com - Nama Pep Guardiola kembali menjadi sorotan di bursa pelatih internasional. Kali ini, pelatih asal Spanyol itu dikabarkan masuk dalam radar Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) untuk mengisi kursi pelatih Timnas Italia.

Isu tersebut semakin menghangat setelah FIGC menunjuk Paolo Maldini dan Leonardo sebagai bagian dari proyek pembenahan sepak bola Italia.

Kehadiran dua sosok berpengaruh itu diyakini dapat membuka peluang untuk mendekati Guardiola, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia.

Guardiola memang masih identik dengan Manchester City, tetapi keinginannya menangani tim nasional bukanlah rahasia.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munchen itu pernah mengungkapkan bahwa melatih sebuah negara menjadi salah satu tantangan yang ingin ia jalani di masa depan.

Karena itu, Italia dinilai memiliki kesempatan untuk mewujudkan ambisi tersebut. Terlebih, Gli Azzurri sedang berusaha membangun kembali kekuatan tim setelah mengalami periode yang kurang memuaskan di level internasional.

Salah satu tantangan terbesar tentu berkaitan dengan nilai kontrak Guardiola. Selama menangani Manchester City, ia menerima bayaran yang sangat tinggi, angka yang sulit ditandingi oleh federasi sepak bola mana pun, termasuk Italia.

Namun, laporan dari media Italia menyebut bahwa faktor finansial kemungkinan bukan menjadi pertimbangan utama bagi Guardiola apabila ada proyek yang benar-benar menarik minatnya.