Chelsea Lirik Granit Xhaka, Sunderland Masih Enggan Melepas Sang Kapten

JawaPos.com - Chelsea dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan transfer untuk merekrut gelandang Granit Xhaka dari Sunderland. Langkah itu menjadi bagian dari upaya Chelsea untuk memperkuat skuad setelah performa mengecewakan musim lalu. Pelatih anyar Chelsea Xabi Alonso yang dijadwalkan resmi memulai tugasnya pada 1 Juli, disebut memiliki hubungan dekat dengan Xhaka. Keduanya pernah bekerja sama saat sang gelandang membela Bayer Leverkusen.

Alonso menilai Xhaka sebagai sosok berpengalaman yang mampu memimpin ruang ganti yang saat ini didominasi pemain muda. Pasalnya, kebijakan transfer Chelsea dalam beberapa tahun terakhir memang berfokus pada perekrutan talenta muda dengan kontrak jangka panjang.

Saat ini, pemain tertua di skuad ialah Tosin Adarabioyo yang berusia 28 tahun. Namun, setelah finis di peringkat ke-10 musim lalu, manajemen klub mulai mempertimbangkan penyesuaian strategi terhadap susunan pemain muda itu. Sumber yang dilansir dari ESPN menyebutkan bahwa pihak klub ingin memberikan peran lebih besar kepada Alonso dalam menentukan kebijakan transfer, termasuk mendatangkan pemain berpengalaman seperti Xhaka untuk menyeimbangkan komposisi tim.

Meskipun demikian, proses transfer itu diperkirakan tidak akan mudah. Sunderland disebut tidak memiliki niat untuk melepas Xhaka yang baru saja direkrut dari Bayer Leverkusen dengan nilai transfer EUR 20 juta (sekitar Rp 406 juta). Pemain berusia 33 tahun itu bahkan langsung dipercaya menjadi kapten tim dan masih terikat kontrak hingga 2028.

Sementara itu, Chelsea juga diyakini enggan mengeluarkan dana besar untuk pemain yang akan menginjak usia 34 tahun pada September mendatang. Saat ini, Xhaka tengah membela Timnas Swiss di ajang Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Xhaka juga memiliki pengalaman panjang bersama Arsenal selama tujuh tahun sebelum pindah ke Bayer Leverkusen. Xhaka ikut membantu Arsenal meraih gelar Bundesliga pertama mereka pada musim 2023/2024 di bawah arahan Alonso.