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Bramasta JP
Senin, 13 Juli 2026 | 23.12 WIB

Era Ruben Amorim Dimulai! AC Milan Panggil 26 Pemain untuk Tahap Awal Pramusim

Ruben Amorim (Bein Sports) - Image

Ruben Amorim (Bein Sports)

JawaPos.com – Era baru Ruben Amorim di AC Milan resmi dimulai. Pelatih asal Portugal itu telah memanggil 26 pemain untuk mengikuti tahap awal latihan pramusim sebagai persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/2027.

Seluruh skuad dijadwalkan berkumpul di pusat latihan Milanello pada Senin (13/7) waktu Italia. Selain mempersiapkan tim menghadapi berbagai ajang musim depan, Amorim juga akan memanfaatkan pramusim untuk mengevaluasi komposisi skuad sebelum bursa transfer ditutup.

Rekrutan anyar Mario Gila langsung bergabung bersama tim utama setelah menyelesaikan kepindahannya dari Lazio dengan nilai transfer sekitar 30 juta euro. Sementara itu, Goncalo Ramos belum mengikuti latihan karena masih menjalani masa liburan usai membela Portugal di Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, Amorim menegaskan ingin lebih dulu menilai kemampuan para pemain yang dimiliki sebelum menentukan siapa yang akan dipertahankan maupun dilepas pada bursa transfer musim panas ini.

Beberapa pemain yang kembali dari masa peminjaman juga mendapat kesempatan membuktikan diri, di antaranya Samuel Chukwueze, Francesco Camarda, dan Yunus Musah.

Pramusim kali ini juga menjadi panggung bagi sejumlah talenta muda akademi Rossoneri. Winger berusia 18 tahun Aurelien Guernier, yang baru didatangkan dari Birmingham City, turut masuk dalam daftar bersama striker muda Andrej Kostic.

Selain itu, Christian Comotto kembali bergabung setelah membela Italia di ajang Kejuaraan Eropa U-19. Di sisi lain, Football Italia melaporkan Kevin Zeroli dan Warren Bondo belum masuk dalam rencana Amorim untuk musim ini.

Daftar 26 Pemain AC Milan untuk Tahap Awal Pramusim

Penjaga gawang

  • Leo Paul Bouyer
  • Matteo Pittarella
  • Pietro Terracciano
  • Lorenzo Torriani

Pemain bertahan

Editor: Banu Adikara
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