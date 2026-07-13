Fabio Grosso Resmi Umumkan Skuad Pramusim Fiorentina, David De Gea Kembali Pimpin Tim

David De Gea kembali pimpin re-kan-rekannya di Fiorentina. (Dok ACF Fiorentina)
JawaPos.com - Pelatih baru Fiorentina Fabio Grosso resmi mengumumkan skuad pramusim pasukan La Viola. Mantan legenda timnas Italia itu tidak menyertakan dua pemain paling penting musim lalu, Robin Gosens dan Jacopo Fazzini.
Sebelumnya sudah banyak diberitakan bahwa Gosens telah mendapat pemberitahuan bahwa dirinya tidak masuk dalam rencana klub untuk kedepannya. Demikian pula dengan Fazzini, yang selangkah lagi akan pindah ke Cagliari.
Dengan musim lalu Fiorentina menjalani tahun yang buruk, dua pemain penting yang disingkirkan dari skuad ini telah mengindikasikan akan adanya perubahan besar besaran mengingat tim legendaris ini menghabiskan waktu berada di papan bawah.
Tim asal Toskana ini memulai merombak total skuad di bawah asuhan Fabio Grosso dan tampak sangat aktif di bursa transfer. Kepindahan Radu Dragusin berhasil mereka selesaikan dengan memboyongnya dari Tottenham Hotspur dengan harga EUR 23 Juta.
Setelah itu ada nama Alex Jimenez belum merampungkan kepindahannya ke Stadio Artemio Franchi, namun akan bergabung dengan tim pramusim begitu proses transfer dengan Bournemouth selesai.
Grosso telah mengumumkan daftar 29 pemain yang dipanggil untuk menjalani latihan pramusim di kompleks Viola Park, Florence. Tim akan kembali dipimpin sosok paling penting di bawah mistar, yaitu bekas pemain Manchester United, David De Gea.
Penjaga gawang
Oliver Christensen
David De Gea
Luca Lezzerini
Pemain bertahan
Luis Balbo
Dennis Beldenti
Pietro Comuzzo
Dodo
Radu Dragusin
Viery Santos
Niccolo Fortini
Matias Moreno
Luca Ranieri
Federico Melani
Alessandro Perrotti
Pemain tengah
Arthur Atta
Marco Brescianini
Federico Croci
Lapo Deli
Giovanni Fabbian
Nicolo Fagioli
Rolando Mandragora
Cher Ndour
Simon Sohm
Antonio Pirro
Penyerang
Destiny Egharevba
Albert Gudmundsson
Moise Kean
Roberto Piccoli
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