Fans Ingin Jurgen Klopp Gantikan Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Timnas Jerman

JawaPos.com - Kegagalan timnas Jerman melangkah jauh di Piala Dunia memicu gelombang kritik terhadap pelatih Julian Nagelsmann. Setelah Die Mannschaft tersingkir dari Paraguay melalui adu penalti di babak 32 besar, banyak penggemar hingga pengamat sepak bola mulai menyerukan satu nama sebagai penggantinya: Jurgen Klopp.

Timnas Jerman harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit sebelum kalah 4-3 lewat adu penalti di Boston. Hasil tersebut memperpanjang catatan buruk Jerman yang untuk ketiga kalinya secara beruntun gagal mencapai babak 16 besar Piala Dunia.

Meski Nagelsmann masih terikat kontrak hingga Euro 2028, masa depannya langsung menjadi bahan perbincangan. Melansir Liverpool.com, di media sosial, nama Jurgen Klopp menjadi kandidat yang paling banyak disebut untuk memimpin era baru timnas Jerman.

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Jurnalis BILD Johannes Berner menjadi salah satu yang terang-terangan mendukung mantan pelatih Liverpool tersebut. "Brutal. Memalukan. Tersingkir lebih awal di Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut! Dari sudut pandang saya, hanya satu orang yang dapat menyelamatkan negara ini sekarang: Jürgen Klopp," ujar dia.

Pendapat serupa juga disampaikan penulis Bleacher Report Michael Ritter. "Klopp, selamatkan aku. Jurgen Klopp, jika kau bisa mendengarku, selamatkan aku. Selamatkan aku, Jurgen Klopp," tutur dia.

Sementara akun Jerman Football Tweet yang memiliki lebih dari satu juta pengikut di media sosial ikut menulis. "Hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan sepak bola Jerman dan namanya adalah Jurgen Klopp," ungkapnya.

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Pengamat Prediksi Tekanan untuk Nagelsmann Komentator TalkSPORT Kevin Hatchard memperkirakan tekanan terhadap Nagelsmann akan semakin besar meski sang pelatih masih memiliki kontrak jangka panjang. Menurut dia, Klopp merupakan sosok yang paling mungkin membuat publik Jerman kembali optimistis.

"Ya, Nagelsmann memiliki kontrak hingga Euro berikutnya, tetapi pertanyaan serius akan diajukan," papar Kevin Hatchard.