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Julio Sipahutar
Selasa, 7 Juli 2026 | 23.47 WIB

Atletico Madrid Bidik Morten Hjulmand, Mahar EUR 40 Juta

Pemain Asal Denmark, Morten Hjulmand (X/@Mufcjnr1) - Image

Pemain Asal Denmark, Morten Hjulmand (X/@Mufcjnr1)

JawaPos.com - Manajemen Atletico Madrid bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini. Targetnya tidak main-main, mereka mendaratkan gelandang bertahan Sporting CP, Morten Hjulmand, sebelum skuad asuhan Diego Simeone itu menggelar latihan perdana pramusim pada Senin, 13 Juli mendatang.

Bahkan, demi memuluskan rencana tersebut, perwakilan agen Hjulmand dari agensi BTAM dilaporkan sudah mendarat di Madrid. Agensi asal Denmark itu dijadwalkan menggelar pertemua dengan Direktur Sepak Bola Atletico, Mateu Alemany.

Hjulmand diproyeksikan menjadi kepingan taktik yang hilang di skuad Los Rojiblancos. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Atletico sempat kelimpungan mencari sosok "nomor 5" alias gelandang jangkar murni dalam beberapa bursa transfer terakhir. Masalah itu kian pelik setelah dua pilar lini tengah mereka, Johnny Cardoso dan Pablo Barrios, bergantian dihantam cedera sepanjang musim lalu. Hjulmand pun dinilai sebagai jawaban paling sahih untuk menambal lubang tersebut.

Jika proses ini rampung, Hjulmand bakal menyusul jejak Alejandro Grimaldo dan Kang-in Lee, dua rekrutan anyar yang sudah lebih dulu diamankan oleh manajemen Atletico.

Amunisi Segar "El Cholo"

Kehadiran Hjulmand pada pertengahan Juli nanti bakal menjadi angin segar bagi Diego "El Cholo" Simeone. Pasalnya, Atletico dipastikan pincang saat memulai latihan pramusim perdana.

Dilansir melalui laman Marca, tercatat ada 12 pemain Atletico yang harus absen karena dispensasi libur setelah membela negara mereka di turnamen Internasional. Jumlah itu membengkak menjadi 14 pemain jika menyertakan dua rekrutan baru, Grimaldo dan Kang-in Lee.

Praktis, Simeone hanya akan memulai latihan dengan sembilan pemain senior yang tersisa, dibantu oleh beberapa pilar dari tim akademi (Atletico Madrid B). Jika semua rencana berjalan mulus, Hjulmand bakal langsung masuk ke dalam daftar minim tersebut dan siap ditempa sejak hari pertama.

Alot di Angka EUR 40 Juta

Meski Hjulmand disebut-sebut sudah "ngebet" berbaju Atletico, proses negosiasi antar-klub sedikit berjalan alot. Kedua belah pihak masih tarik ulur soal formula klausul rilis yang menyetuh angka total EUR 40 juta.

Manajemen Atletico bersikeras menyodorkan proposal senilai EUR 35 juta sebagai biaya tetap, ditambah bonus performa (variabel) sebesar EUR 5 juta. Sebaliknya, kubu Sporting mendesak agar porsi biaya tetap dinaikkan.

Editor: Banu Adikara
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