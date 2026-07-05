Timnas Bangladesh Naturalisasi Pemain Jepang, Shuki Itofusa Rela Lepas Paspor demi Bengal Tigers

Shuki Itofusa dikabarkan rela melepas paspor Jepang demi membela Timnas Bangladesh. Pemain 22 tahun itu kini mengurus perpindahan warga. (Dok. @shuki_nj)
JawaPos.com – Shuki Itofusa dikabarkan siap melepas paspor Jepang demi mewujudkan impiannya membela Timnas Bangladesh. Pemain berusia 22 tahun itu kini tengah mengurus proses perpindahan kewarganegaraan dan berpotensi menjadi tambahan amunisi bagi Bengal Tigers.
Shuki Itofusa lahir di Saitama, Jepang, pada 31 Maret 2004. Meski lahir dan besar di Jepang, pemain berusia 22 tahun itu memiliki darah Bangladesh dari sang ibu.
Kabar perpindahan kewarganegaraan Itofusa ramai diperbincangkan media dan pencinta sepak bola Bangladesh. Akun Instagram @soulfootball_bd melaporkan bahwa sang pemain siap mengganti kewarganegaraannya agar bisa memperkuat Timnas Bangladesh.
"Shuki Itofusa siap melepas paspor Jepang demi membela Timnas Bangladesh!" tulis akun tersebut, Minggu (5/7/2026).
Menurut laporan yang sama, bermain untuk tim nasional menjadi impian terbesar Itofusa. Karena itu, ia rela meninggalkan status kewarganegaraan Jepang demi membuka peluang membela Bengal Tigers.
"Bermain untuk tim nasional kini menjadi impian terbesar yang ingin diwujudkannya," lanjut laporan tersebut.
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Saat ini, Itofusa dilaporkan tengah mengurus seluruh proses perpindahan kewarganegaraan melalui Kedutaan Besar Bangladesh di Jepang.
Pemain yang berposisi sebagai sayap kiri itu baru bergabung dengan klub Laos, Savannakhet FC, pada 1 Juli 2026. Sebelumnya, ia memperkuat klub kasta kelima Liga Jepang, MHI Nagasaki.
Selama membela MHI Nagasaki, Itofusa hanya mencatat lima penampilan tanpa mencetak gol maupun assist.
Meski belum memiliki statistik yang menonjol di level klub, kehadirannya dinilai dapat menambah pilihan pemain bagi Timnas Bangladesh yang saat ini masih berupaya meningkatkan daya saing di level internasional.
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