Inter Milan dan Napoli Bersaing Akusisi Dodo Usai Gagal Dapatkan Marco Palestra

Bek sayap kanan Fiorentina, Dodo. (Dok. Fanta Master Italia)
JawaPos.com – Bek kanan Fiorentina, Dodo, kini muncul sebagai kandidat terkuat bagi Inter Milan dan Napoli setelah gagal dalam persaingan mendatangkan Marco Palestra yang lebih memilih Chelsea di persaingan bursa transfer musim panas ini.
Nerazzurri sebenarnya sudah siap menggelontorkan dana sebesar EUR 45 juta ditambah bonus EUR 5 juta untuk memboyong Palestra dari Atalanta, namun tawaran mereka kalah jauh dibandingkan Chelsea yang mengajukan angka EUR 60 juta.
Kini Inter terpaksa mencari alternatif lain sesegera mungkin untuk mendapatkan bek kanan baru sebelum pra musim 2025/2026 dimulai. Nama Dodo pun kini masuk dalam daftar incaran yang sudah dipantau Napoli terlebih dahulu.
“Kandidat utama bek kanan incaran Inter Milan dan Fiorentina, berasal dari Serie A,” ungkap Alfredo Pedulla, pakar transfer Sportitalia. Football Italia baru-baru ini mengungkap bahwa ia adalah pemain berusia 27 tahun tersebut.
Sisa kontrak Dodo dengan Fiorentina saat ini hanya berlaku hingga Juni 2027 mendatang, dan negosiasi perpanjangan kontrak berjalan alot antara pihak pemain dengan manajemen La Viola di musim panas ini.
Mengingat sisa kontraknya hanya satu tahun lagi, harga jual pemain nomor punggung dua di ruang ganti Stadion Artemio Franchi diperkirakan berada di kisaran EUR 15 juta, harga yang jauh lebih murah dibandingkan Palestra.
Sekali lagi, Inter harus kembali bersaing dengan Napoli, karena Dodo juga dipandang sebagai opsi paling masuk akal bagi pasukan Partenopei yang kini berada di bawah asuhan pelaith baru, Massimiliano Allegri.
Bagi Nerrazurri, perekrutan Dodo ini sangat masuk akal mengingat tim yang bermarkas di Giuseppe Meazza ini baru saja melepas bek sayap kanan andalan mereka, Denzel Dumfries, ke Real Madrid seharga EUR 20 juta.
Kini, skuad Cristian Chivu memiliki dua pemain yang bisa mengisi posisi kanan, yaitu Carlos Augusto dan Luis Henrique. Sayangnya, peran ini bukan posisi asli kedua pemain tersebut, sehingga Dodo adalah pilihan yang tepat untuk didatangkan Inter.
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Sedangkan Napoli hanya memiliki satu bek kanan saat ini, yaitu Giovanni Di Lorenzo. Kapten Partenopei ini belum memiliki pelapis yang kualitasnya setara dan usianya pun akan menginjak 33 tahun pada bulan Agustus nanti.
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