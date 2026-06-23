Siap Tikung Manchester United dan Liverpool, Chelsea Buka Jalan Reuni Eduardo Camavinga dengan Xabi Alonso

JawaPos.com – Chelsea dilaporkan telah menghubungi Real Madrid untuk pendekatan transfer Eduardo Camavinga ke Stamford Bridge, yang berarti The Blues siap menyaingi Liverpool dan Manchester United untuk merespon sikap sang gelandang ingin hengkang dari Spanyol.

Camavinga telah menjalani musim 2025/2026 yang mengecewakan bersama Madrid. Halangan cedera dan performa buruk membuatnya gagal masuk dalam skuad Prancis Piala Dunia 2026 serta masa depan di Santiago Bernabeu semakin penuh tanda tanya.

Gelandang tengah yang masih berusia 23 tahun ini telah terdaftar sebagai pemain Los Blancos sejak 2021 dan terikat kontrak panjang dengan raksasa La Liga dan Eropa tersebut hingga 2029.

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Sejak pertengahan Mei lalu sudah muncul rumor besar bahwa Camavinga bakal menjadi target dua raksasa Liga Inggris, Liverpool dan Manchester United, untuk didatangkan pada musim panas 2026.

“Liverpool dan Manchester United sama-sama sangat mengagumi bakat pemain Prancis berkaki kiri tersebut dan telah membicarakan kemungkinan merekrutnya musim panas ini,” ungkap laporan jurnalis transfer TEAMTalk, Graeme Bailey.

Tetapi, kini semuanya terungkap bahwa tak hanya The Reds dan Setan Merah yang telah menghubungi Real Madrid untuk mengakusisi Camavinga, sekarang Chelsea juga mendesak untuk transfer gelandang berbakat ini segera terjadi.

“Chelsea, yang kini dilatih mantan juru taktik Real Madrid musim lalu, Xabi Alonso, yang sudah diresmikan sebagai manajer The Blues mulai 1 Juli mendatang, sedang membuka hubungan dengan Los Blancos terkait transfer Camavinga,” tulis laporan terbaru SPORT Spanyol.

Salah satu media berita terbesar di Catalan tersebut juga mengklaim bahwa harga Camavinga telah turun mencapai EUR 50 juta, yang sebelumnya pada 2024 lalu nilai pasarnya berkisaran hingga EUR 100 juta.