Profil Thomas Mai Veeren, Gelandang Keturunan Indonesia Gabung Tim Prancis USL Dunkerque

Thomas Mai Veeren diperkenalkan sebagai pemain Ligue 2 Prancis, USL Dunkerque. (Instagram/@thomasmaiv)
JawaPos.com - Pemain muda berdarah Indonesia, Thomas Mai Veeren, resmi memulai langkah baru dalam kariernya setelah bergabung dengan klub Ligue 2 Prancis, USL Dunkerque.
Gelandang serbabisa berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi satu musim dan akan menjadi bagian dari proyek pengembangan pemain muda klub.
Thomas lahir di Belanda dan memiliki paspor Belanda serta Vietnam. Ia dikenal sebagai pemain yang mampu bermain di beberapa posisi, mulai dari gelandang serang (CAM), gelandang tengah (CM), gelandang bertahan (CDM), hingga winger.
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Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu nilai lebih yang dimilikinya sejak usia muda. Di atas lapangan, Thomas memiliki akselerasi yang baik, kemampuan menggiring bola yang rapi, serta penyelesaian akhir yang cukup efektif.
Karakter permainannya membuatnya mampu berkontribusi baik dalam membangun serangan maupun membantu transisi permainan tim.
Sebelum bergabung dengan USL Dunkerque, Thomas sempat menjadi perhatian publik Vietnam. Pada 2025, ia mengikuti sesi latihan bersama Timnas Vietnam U-17 dan bahkan tampil dalam laga tidak resmi.
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Meski demikian, hingga kini belum ada catatan bahwa ia telah menjalani pertandingan resmi di level internasional sehingga peluang membela negara lain masih terbuka sesuai regulasi yang berlaku.
Thomas juga memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ayah. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa sang ayah memiliki darah Indonesia dan Belanda. Sementara itu, nenek dari pihak ayah lahir di Sulawesi, sedangkan kakeknya berasal dari Belanda.
Tak hanya memiliki akar keluarga di Indonesia, Thomas juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih ada anggota keluarganya yang menetap di Tanah Air.
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