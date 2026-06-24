Penyerang Derby County Rhian Brewster Disebut Masuk Daftar Naturalisasi Timnas Turki

JawaPos.com - Nama Rhian Brewster mulai ramai diperbincangkan setelah muncul kabar bahwa penyerang berusia 26 tahun tersebut masuk dalam radar naturalisasi Timnas Turki. Kehadirannya dinilai bisa menambah opsi di lini depan Timnas Turki ang terus berupaya meningkatkan kualitas untuk bersaing di level internasional.

Rhian Brewster lahir di London, Inggris, pada 1 April 2000. Sejak usia muda, dia dikenal sebagai salah satu talenta menjanjikan sepak bola Inggris.

Perjalanannya dimulai di akademi Chelsea sebelum kemudian bergabung dengan akademi Liverpool yang terkenal melahirkan banyak pemain berkualitas. Saat masih memperkuat tim junior Liverpool, Brewster menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang.

Namanya semakin dikenal ketika menjadi bagian penting Timnas Inggris U-17 yang menjuarai Piala Dunia U-17 tahun 2017. Pada turnamen tersebut, ia tampil impresif dan menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian.

Meski sempat digadang-gadang memiliki masa depan cerah di Liverpool, persaingan ketat di level senior membuatnya harus mencari kesempatan bermain di tempat lain. Dia kemudian menjalani masa peminjaman di Swansea City sebelum bergabung secara permanen dengan Sheffield United.

Karir Brewster bersama Sheffield United berjalan dengan berbagai tantangan. Namun pengalaman bermain di kompetisi Inggris yang kompetitif menjadi modal berharga dalam perkembangannya sebagai seorang penyerang.

Kini dia melanjutkan perjalanan kariernya bersama Derby County yang berlaga di Championship, kasta kedua sepak bola Inggris. Pada musim 2025/2026, Brewster mencatatkan 29 penampilan di Championship. Dari jumlah tersebut, dia berhasil menyumbangkan tujuh gol dan dua assist.

Statistik tersebut menunjukkan kontribusi yang cukup positif bagi timnya, terutama mengingat persaingan yang ketat di kompetisi tersebut. Di luar lapangan, Brewster memiliki latar belakang keluarga yang menarik.