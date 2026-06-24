Penyerang Derby County Rhian Brewster Disebut Masuk Daftar Naturalisasi Timnas Turki

Rhian Brewster memenuhi syarat untuk dinaturalisasi timnas Turki. (istimewa)
JawaPos.com - Nama Rhian Brewster mulai ramai diperbincangkan setelah muncul kabar bahwa penyerang berusia 26 tahun tersebut masuk dalam radar naturalisasi Timnas Turki. Kehadirannya dinilai bisa menambah opsi di lini depan Timnas Turki ang terus berupaya meningkatkan kualitas untuk bersaing di level internasional.
Rhian Brewster lahir di London, Inggris, pada 1 April 2000. Sejak usia muda, dia dikenal sebagai salah satu talenta menjanjikan sepak bola Inggris.
Perjalanannya dimulai di akademi Chelsea sebelum kemudian bergabung dengan akademi Liverpool yang terkenal melahirkan banyak pemain berkualitas. Saat masih memperkuat tim junior Liverpool, Brewster menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang.
Baca Juga:Momen Kocak Timnas Mesir vs Selandia Baru: Nomor Punggung Mustafa Zico Copot saat Rayakan Gol
Namanya semakin dikenal ketika menjadi bagian penting Timnas Inggris U-17 yang menjuarai Piala Dunia U-17 tahun 2017. Pada turnamen tersebut, ia tampil impresif dan menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian.
Meski sempat digadang-gadang memiliki masa depan cerah di Liverpool, persaingan ketat di level senior membuatnya harus mencari kesempatan bermain di tempat lain. Dia kemudian menjalani masa peminjaman di Swansea City sebelum bergabung secara permanen dengan Sheffield United.
Karir Brewster bersama Sheffield United berjalan dengan berbagai tantangan. Namun pengalaman bermain di kompetisi Inggris yang kompetitif menjadi modal berharga dalam perkembangannya sebagai seorang penyerang.
Baca Juga:Martin Odegaard, Otak Permainan Timnas Norwegia Antar Timnya Melaju ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026
Kini dia melanjutkan perjalanan kariernya bersama Derby County yang berlaga di Championship, kasta kedua sepak bola Inggris. Pada musim 2025/2026, Brewster mencatatkan 29 penampilan di Championship. Dari jumlah tersebut, dia berhasil menyumbangkan tujuh gol dan dua assist.
Statistik tersebut menunjukkan kontribusi yang cukup positif bagi timnya, terutama mengingat persaingan yang ketat di kompetisi tersebut. Di luar lapangan, Brewster memiliki latar belakang keluarga yang menarik.
Ibunya, Hulya Hasan Brewster, memiliki keturunan Turki Siprus, sementara ayahnya berasal dari Barbados. Berkat garis keturunan tersebut, Brewster memiliki peluang untuk membela Timnas Turki apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia