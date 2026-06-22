5 Negara yang Bisa Dipilih Putra Cristiano Ronaldo untuk Timnas, Salah Satunya Tanjung Verde

Cristiano Ronaldo Jr punya peluang membela lima negara berbeda. Selain Portugal, dia memenuhi syarat bermain untuk Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, dan Tanjung Verde. (ig @crjnrr7)
JawaPos.com - Warisan Cristiano Ronaldo di panggung Piala Dunia tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Meski Piala Dunia 2026 diperkirakan menjadi penampilan terakhir sang megabintang, tongkat estafet bisa saja diteruskan putranya, Cristiano Ronaldo Jr.
Pemain yang baru berusia 16 tahun itu telah mengikuti jejak ayahnya dengan menimba ilmu di akademi Manchester United, Juventus, hingga Al-Nassr. Bahkan, dia sudah pernah memperkuat timnas Portugal di level U-15 dan U-16.
Jika perkembangannya terus berlanjut, Ronaldo Jr berpeluang tampil di level senior. Menariknya, dia tidak hanya memiliki satu pilihan negara untuk dibela. Melansir Give Me Sport, secara teknis ada lima timnas yang bisa menjadi pelabuhan karir internasionalnya.
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Portugal tentu menjadi tujuan yang paling masuk akal. Meski tidak lahir di negara tersebut, Ronaldo Jr memiliki darah Portugal dari ayahnya dan saat ini sudah memperkuat Selecao das Quinas di level usia muda.
Dengan tradisi sepak bola yang kuat dan status Portugal sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026, peluang sang pemain untuk melanjutkan warisan ayahnya di tim senior terbuka lebar.
Cristiano Ronaldo Jr lahir di La Mesa, California, yang membuatnya berhak membela Amerika Serikat. Dengan perkembangan pesat sepak bola Negeri Paman Sam dan status mereka sebagai salah satu tim yang tampil impresif di Piala Dunia 2026, bukan tidak mungkin federasi sepak bola AS akan berusaha membujuk sang pemain jika bakatnya terus berkembang.
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Membayangkan putra Cristiano Ronaldo mengenakan seragam USMNT tentu akan menjadi cerita menarik tersendiri.
Selama Cristiano Ronaldo membela Real Madrid, keluarganya tinggal di Spanyol selama lebih dari tiga tahun. Berdasar aturan kewarganegaraan di negara tersebut, Ronaldo Jr berpeluang memperoleh hak untuk membela timnas Spanyol. Jika itu terjadi, dia bisa menjadi bagian dari skuad juara Eropa yang kini ditangani Luis de la Fuente.
Inggris juga masuk dalam daftar negara yang dapat dipilih Ronaldo Jr. Sang ayah pernah memiliki dua periode bersama Manchester United, dan hal itu membuka peluang bagi putranya untuk mendapatkan kewarganegaraan Inggris.
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