Tolak Tawaran Inter Milan, Liverpool Hadapi Risiko Kehilangan Curtis Jones Gratis

Pemain tengah Liverpool Curtis Jones dikabarkan diminati Inter Milan. (Dok Liverpool FC)
JawaPos.com - Raksasa Liga Inggris Liverpool dilaporkan telah menolak tawaran sebesar EUR 25 juta untuk Curtis Jones yang diminati juara bertahan Serie A, Inter Milan sejak lama. Ketertarikan itu semakin menggebu setelah berakhirnya musim 2025/2026.
Ketertarikan Nerazzurri Inter Milan terhadap geladang flamboyan lulusan akademi The Reds Liverpool itu sudah diketahui khalayak umum. Banyak yang memperkirakan Curtis Jones akan hengkang dari Anfield musim panas ini, mengingat kontraknya tinggal satu tahun lagi.
“Inter Milan mengajukan tawaran lisan untuk Curtis Jones. Namun, mereka gagal memenuhi nilai transfer yang diminta Liverpool, menandai tawaran transfer kedua yang gagal dari raksasa Italia tersebut untuk sosok 25 tahun ini,” tulis laporan terbaru The Athletic.
Laporan tersebut juga mengklaim bahwa tim asal Merseyside ini menginginkan sekitar EUR 40 juta untuk melepas Jones. Juara Liga Inggris 2024/2025 dikabarkan meniru Attletico Madrid saat menjual Conor Gallagher ke Tottenham Hotspur pada Januari lalu dengan harga yang sama.
Sementara laporan dari media Italia Gazzetta dello Sport membeberkan sempat adanya pengajuan proposal pinjaman awal, dengan opsi pembelian permanen yang ditolak Liverpool, tetapi Inter masih memiliki minat yang tinggi terhadap Jones, sehingga diprediksi negosiasi ini akan terus berlarut.
Tetapi, jika transfer ini gagal bisa menjadi blunder berulang bagi The Reds yang berisiko kehilangan Jones secara gratis musim panas mendatang, daripada menyetujui kesepakatan dengan harga murah musim panas ini.
Akhir musim ini saja, Liverpool telah menyaksikan kepergian Ibrahima Konate, Andy Robertson, dan Mohamed Salah pergi tanpa mendapatkan biaya transfer karena tidak adanya perpanjangan kontrak untuk tiga pilar tim yang berkontribusi besar saat membawa klub berjaya dua tahun lalu.
Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2027, musim panas ini merupakan kesempatan terakhir Liverpool untuk mendapatkan keuntungan besar dari penjualan Jones. Dan jalan menuju Giuseppe Meazza masih belum tertutup bagi sang gelandang kelahiran Britania Raya ini.
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