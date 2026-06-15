Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 16 Juni 2026 | 03.39 WIB

Carlo Ancelotti dan Casemiro Jadi Sasaran Kritik usai Timnas Brasil Ditahan Maroko

Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti. (ig @mrancelotti)&nbsp; - Image

Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti. (ig @mrancelotti)&nbsp;

JawaPos.com - Harapan besar yang selalu mengiringi Brasil di setiap turnamen besar kembali hadir di Piala Dunia 2026. Dengan Carlo Ancelotti di kursi pelatih, Selecao diyakini memiliki peluang besar untuk meraih gelar dunia keenam mereka, yang terakhir kali diraih pada 2002.

Namun, langkah awal mereka jauh dari kata meyakinkan. Brasil hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Maroko di New Jersey, hasil yang langsung memunculkan kritik dari berbagai pihak.

Ismael Saibari membawa Maroko unggul pada menit ke-21 sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan 11 menit kemudian. Gol pemain Real Madrid itu menjadi gol terakhir pertandingan.

Meski Maroko bukan lawan sembarangan setelah mencapai semifinal Piala Dunia 2022, banyak pengamat menilai Brasil tampil di bawah standar, terutama pada babak pertama ketika mereka beberapa kali kesulitan menghadapi intensitas permainan Singa Atlas.

Neto Serang Ancelotti dan Sejumlah Pemain

Melansir Metro Sport, mantan gelandang Brasil, Neto, menjadi salah satu sosok yang paling vokal mengkritik penampilan Selecao. Menurutnya, Ancelotti membuat kesalahan sejak awal dengan memilih susunan pemain yang tidak tepat.

"'Ancelotti ini lelucon. Dia memilih tim dengan buruk,'" ujar Neto.

Dia juga menyoroti performa Casemiro dan Lucas Paqueta yang dianggap tidak memberikan kontribusi berarti. "'Sudah berapa lama saya mengatakan bahwa Casemiro tidak layak bermain sepak bola? Lucas Paqueta? Tarian kecil Paqueta? Dia tidak berguna," ucap dia. 

Neto juga mempertanyakan keputusan sang pelatih yang tidak memberikan kesempatan bermain kepada Endrick.

"'Apa kesalahan Endrick pada orang-orang ini? Saya tidak mengerti mengapa dia tidak bermain dan tidak masuk sebagai pemain pengganti. Sungguh luar biasa bagaimana Ancelotti tidak memiliki visi mengenai pergantian pemain," tandas Neto.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Gol Maroko ke Gawang Timnas Brasil Disebut Tak Lepas dari Blunder Alisson Becker - Image
Piala Dunia 2026

Gol Maroko ke Gawang Timnas Brasil Disebut Tak Lepas dari Blunder Alisson Becker

Selasa, 16 Juni 2026 | 02.18 WIB

Timnas Brasil vs Maroko Berakhir Imbang, Vinicius Junior Akui Belum Tampil Seratus Persen - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Brasil vs Maroko Berakhir Imbang, Vinicius Junior Akui Belum Tampil Seratus Persen

Selasa, 16 Juni 2026 | 00.40 WIB

3 Masalah Utama yang Dihadapi Carlo Ancelotti setelah Brasil Ditahan Imbang Maroko - Image
Piala Dunia 2026

3 Masalah Utama yang Dihadapi Carlo Ancelotti setelah Brasil Ditahan Imbang Maroko

Senin, 15 Juni 2026 | 18.33 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore