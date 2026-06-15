Carlo Ancelotti dan Casemiro Jadi Sasaran Kritik usai Timnas Brasil Ditahan Maroko

JawaPos.com - Harapan besar yang selalu mengiringi Brasil di setiap turnamen besar kembali hadir di Piala Dunia 2026. Dengan Carlo Ancelotti di kursi pelatih, Selecao diyakini memiliki peluang besar untuk meraih gelar dunia keenam mereka, yang terakhir kali diraih pada 2002.

Namun, langkah awal mereka jauh dari kata meyakinkan. Brasil hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Maroko di New Jersey, hasil yang langsung memunculkan kritik dari berbagai pihak.

Ismael Saibari membawa Maroko unggul pada menit ke-21 sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan 11 menit kemudian. Gol pemain Real Madrid itu menjadi gol terakhir pertandingan.

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Meski Maroko bukan lawan sembarangan setelah mencapai semifinal Piala Dunia 2022, banyak pengamat menilai Brasil tampil di bawah standar, terutama pada babak pertama ketika mereka beberapa kali kesulitan menghadapi intensitas permainan Singa Atlas.

Neto Serang Ancelotti dan Sejumlah Pemain Melansir Metro Sport, mantan gelandang Brasil, Neto, menjadi salah satu sosok yang paling vokal mengkritik penampilan Selecao. Menurutnya, Ancelotti membuat kesalahan sejak awal dengan memilih susunan pemain yang tidak tepat.

"'Ancelotti ini lelucon. Dia memilih tim dengan buruk,'" ujar Neto.

Dia juga menyoroti performa Casemiro dan Lucas Paqueta yang dianggap tidak memberikan kontribusi berarti. "'Sudah berapa lama saya mengatakan bahwa Casemiro tidak layak bermain sepak bola? Lucas Paqueta? Tarian kecil Paqueta? Dia tidak berguna," ucap dia.

Neto juga mempertanyakan keputusan sang pelatih yang tidak memberikan kesempatan bermain kepada Endrick.