Peter Cklamovski Mundur dari Timnas Malaysia, Gara-gara Skandal Pemalsuan Dokumen 7 Pemain?

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Negeri Jiran setelah pelatih kepala Timnas Malaysia, Peter Cklamovski mundur dari jabatannya.

Revolusi sepak bola Harimau Malaya-julukan timnas Malaysia- digaungkan sejak lama oleh Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), namun skandal pemalsuan dokumen tujuh pemain keturunan menjadi masalah besar bagi tim nasional saat era Peter Cklamovski.

Kabar pengunduruan diri pelatih asal Australia tersebut dirilis melalui akun media sosial Timnas Malaysia.

"Hari ini, saya mengumumkan pengunduran diri saya sebagai Pelatih Kepala Tim Nasional Malaysia. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat atas dukungan dan pengertian mereka terhadap keputusan saya bahwa sudah saatnya saya mengambil tantangan baru.

Penghargaan terdalam saya sampaikan kepada para pemain dan staf yang telah memberikan segalanya selama perjalanan ini. Setiap sesi latihan, setiap pertandingan, dan setiap momen bersama didorong oleh tujuan yang sama, yaitu untuk membuat Malaysia bangga.

Sepak bola Malaysia memiliki potensi yang luar biasa. Semangat para pendukung, bakat para pemain, dan kecintaan terhadap olahraga ini di negara ini adalah hal-hal yang harus selalu dilindungi.

Harapan saya adalah sepak bola Malaysia terus berkembang, dengan keputusan yang selalu dipandu oleh apa yang terbaik untuk olahraga ini, para pemain, dan masa depan bangsa.

Terima kasih atas kenangan, dukungan, dan kehormatan yang diberikan. Saya pergi dengan harapan kesuksesan bagi sepak bola Malaysia. Peter Cklamovski," tulis unggahan akun Instagram @malaysia_nt dikutip pada 18 Juni 2026.