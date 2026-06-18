Peter Cklamovski Mundur dari Timnas Malaysia, Gara-gara Skandal Pemalsuan Dokumen 7 Pemain?

Peter Cklamovski mundur dari jabatan pelatih Timnas Malaysia (instagram.com/@malaysia_nt)
JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Negeri Jiran setelah pelatih kepala Timnas Malaysia, Peter Cklamovski mundur dari jabatannya.
Revolusi sepak bola Harimau Malaya-julukan timnas Malaysia- digaungkan sejak lama oleh Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), namun skandal pemalsuan dokumen tujuh pemain keturunan menjadi masalah besar bagi tim nasional saat era Peter Cklamovski.
Kabar pengunduruan diri pelatih asal Australia tersebut dirilis melalui akun media sosial Timnas Malaysia.
"Hari ini, saya mengumumkan pengunduran diri saya sebagai Pelatih Kepala Tim Nasional Malaysia. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat atas dukungan dan pengertian mereka terhadap keputusan saya bahwa sudah saatnya saya mengambil tantangan baru.
Penghargaan terdalam saya sampaikan kepada para pemain dan staf yang telah memberikan segalanya selama perjalanan ini. Setiap sesi latihan, setiap pertandingan, dan setiap momen bersama didorong oleh tujuan yang sama, yaitu untuk membuat Malaysia bangga.
Baca Juga:7 Pemain Asing Persebaya Surabaya Resmi Out! Bernardo Tavares Mulai Operasi Besar Jelang Super League 2026/2027
Sepak bola Malaysia memiliki potensi yang luar biasa. Semangat para pendukung, bakat para pemain, dan kecintaan terhadap olahraga ini di negara ini adalah hal-hal yang harus selalu dilindungi.
Harapan saya adalah sepak bola Malaysia terus berkembang, dengan keputusan yang selalu dipandu oleh apa yang terbaik untuk olahraga ini, para pemain, dan masa depan bangsa.
Terima kasih atas kenangan, dukungan, dan kehormatan yang diberikan. Saya pergi dengan harapan kesuksesan bagi sepak bola Malaysia. Peter Cklamovski," tulis unggahan akun Instagram @malaysia_nt dikutip pada 18 Juni 2026.
Progres tim nasional di bawah asuhan Peter sejatinya cukup baik dengan meraih tujuh menang, satu seri, dan satu kalah. Namun, skandal pemalsuan dokumen membuat kerja keras sang pelatih menjadi sia-sia sebab Malaysia dijatuhi hukuman pengurangan poin pada Kualifikasi Piala Asia 2027. Hal tersebut mengakibatkan mereka gagal lolos ke Piala Asia 2027 dan harus merelakan satu tiket kepada Vietnam.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan