Dulu Tumbang dari Garuda Muda, Kini Patrick Beach Bersinar Bersama Timnas Australia di Piala Dunia

Kiper Australia Patrick Beach. (Istimewa)
JawaPos.com - Patrick Beach menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan setelah sukses mengantarkan timnas Australia meraih kemenangan penting atas Turki di ajang Piala Dunia 2026.
Penampilan gemilang penjaga gawang berusia 22 tahun itu membuat timnas Australia mampu mengamankan hasil positif sekaligus menjaga asa melangkah lebih jauh di turnamen piala dunia tersebut.
Patrick Beach tampil solid sepanjang pertandingan. Sejumlah penyelamatan penting yang dia lakukan berhasil menggagalkan peluang-peluang berbahaya Turki dan membuat gawang Australia tetap aman pada momen-momen krusial.
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Berkat kontribusinya itu, banyak pihak menyebut Beach sebagai salah satu pemain kunci di balik kemenangan Socceroos.
Menariknya, sosok Patrick Beach bukanlah nama asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Kiper kelahiran Sydney pada 6 Agustus 2003 tersebut pernah berhadapan dengan Timnas Indonesia U-23 dalam ajang Piala Asia U-23 2024.
Pada pertandingan yang berlangsung saat itu, Indonesia berhasil mengalahkan Australia U-23 dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dalam laga tersebut dicetak oleh Komang Teguh setelah memanfaatkan umpan matang dari Nathan Tjoe-A-On.
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Meski harus memungut bola dari gawangnya, Beach sebenarnya tampil cukup baik dan beberapa kali menggagalkan peluang skuad Garuda Muda. Dua tahun berselang, perjalanan kariernya menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Setelah menjadi bagian dari Melbourne City, Beach terus mendapatkan menit bermain dan berkembang menjadi salah satu kiper muda paling menjanjikan di Australia. Dengan tinggi badan 189 sentimeter, Beach memiliki keunggulan dalam duel udara serta refleks yang baik di bawah mistar.
Pengalaman yang ia kumpulkan bersama Melbourne City menjadi modal berharga hingga akhirnya dipercaya memperkuat tim nasional senior Australia sejak 2025.
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