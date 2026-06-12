Jejak La Masia di Korea Selatan Berlanjut, dari Paik Seung-ho Kini Hadir Lee Minguk dan Lee Daehan

Lee Minguk dan Lee Daehan, talenta muda Korea Selatan yang menimba ilmu sepak bola di akademi Barcelona, La Masia. (Istimewa)
JawaPos.com - Kemenangan Korea Selatan pada laga perdana Piala Dunia 2026 menjadi awal yang positif bagi perjalanan Taeguk Warriors di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.
Selain hasil di lapangan, perhatian publik juga kembali tertuju pada sejarah panjang pemain Korea Selatan yang pernah menimba ilmu di akademi terkenal milik Barcelona, La Masia.
Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Paik Seung-ho. Gelandang berusia 29 tahun itu dikenal sebagai salah satu talenta Korea Selatan yang sempat mengembangkan kemampuan sepak bola di akademi Barcelona sejak usia muda.
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Paik bukan satu-satunya pemain Korea Selatan yang pernah mendapat kesempatan belajar di La Masia. Sebelumnya, ada pula Lee Seung-woo dan Jang Gyeol-hee yang juga menjadi bagian dari generasi pemain muda Korea Selatan yang pernah merasakan atmosfer akademi elite tersebut.
Keberadaan mereka menjadi bukti bahwa hubungan sepak bola Korea Selatan dengan La Masia bukan cerita baru. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pengamat menilai pengalaman di akademi Barcelona telah memberikan warna tersendiri bagi perkembangan teknik dan pemahaman permainan para pemain muda Korea Selatan.
Kini, tongkat estafet tersebut mulai diteruskan oleh generasi berikutnya. Perhatian pecinta sepak bola Korea Selatan tertuju pada kakak beradik Lee Minguk dan Lee Daehan yang saat ini sedang menimba ilmu di La Masia.
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Lee Minguk berposisi sebagai bek kanan, sementara adiknya, Lee Daehan, bermain sebagai winger. Keduanya langsung menunjukkan perkembangan yang menjanjikan pada musim debut mereka bersama akademi muda Barcelona.
Penampilan konsisten keduanya membuat nama mereka mulai diperbincangkan di kalangan pengamat sepak bola usia muda. Meski perjalanan menuju tim utama Barcelona masih sangat panjang, performa yang ditunjukkan pada musim pertama menjadi sinyal positif bagi masa depan mereka.
Bagi Korea Selatan, kemunculan Lee Minguk dan Lee Daehan menghadirkan harapan baru. Negara tersebut selama ini dikenal berhasil melahirkan banyak pemain yang mampu bersaing di level internasional, termasuk di kompetisi Eropa.
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