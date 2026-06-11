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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 11 Juni 2026 | 21.08 WIB

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Afrika Selatan: Javier Aguirre Ingin Akhiri Rentetan Kekalahan El Tricolor di Laga Pembuka

Javier Aguirre pelatih timnas Meksiko. Dok. IG/miseleccionmx) - Image

Javier Aguirre pelatih timnas Meksiko. Dok. IG/miseleccionmx)

JawaPos.com - Javier Aguirre bertekad mengakhiri rentetan kekalahan timnas Meksiko, di laga pembuka Piala Dunia saat menghadapi Afrika Selatan. Laga di Grup A tersebut dimainkan di Estadio Azteca, Jumat (12/6) pukul 02.00 WIB.

Tujuh pertandingan pembuka tanpa kemenangan di Piala Dunia menghantui timnas Meksiko menjelang laga besok. Meskipun demikian, Javier Aguirre ingin tim asuhannya tampil percaya diri di depan publik sendiri.

"Kita harus mematahkan rentetan kekalahan ini, berusaha, dan memberi kepercayaan diri kepada para pemain. Ini alasan lain untuk keluar dan memenangkan pertandingan; kami berharap bisa mematahkan rentetan kekalahan itu besok,” kata Javier Aguirre saat jumpa pers yang dikutip dari ESPN, Kamis (11/6).

Pelatih 67 tahun itu, menyadari bahwa status sebagai tim tuan rumah membuat Meksiko jadi tim favorit di Grup A. Javier Aguirre ingin El Tricolor bisa memanfaatkan keuntungan sebagai tim tuan rumah.

"Saya pikir mereka tahu bagaimana memainkan peran itu (sebagai tim favorit). Saya juga ingin meminta agar, selama bertahun-tahun ini, kita telah mengubah mentalitas itu. Memang benar bahwa peluang taruhan lebih menguntungkan satu tim daripada tim lain. Keuntungan bermain di kandang, ketinggian tempat, dan dukungan dari para penggemar harus dirasakan; itu adalah sesuatu yang harus dikelola oleh para pemain. Sebagai tim favorit, Anda tidak bisa bertindak gegabah," ujar Javier Aguirre.

Pelatih yang dulunya gelandang timnas Meksiko di Piala Dunia 1986 tersebut sudah siap menghadapi segala tekanan di Piala Dunia 2026. Bahkan, Javier Aguirre memilih 26 pemain yang sudah siap menghadapi tekanan.

"Saya rasa kami siap menghadapi segala kemungkinan. Kami telah mencoba menguji mereka melalui berbagai tes; ini adalah proses seleksi di mana sepak bola bukanlah satu-satunya faktor. Kami harus menjaga ketenangan emosional di depan 100.000 orang, menghadapi keputusan yang tidak adil atau kecelakaan yang dapat terjadi dalam sepak bola. Kami telah memilih 26 pemain Meksiko yang siap menghadapi apa pun yang terjadi besok; saya harap itu pada akhirnya akan tercermin dalam skor," pungkas Javier Aguirre.

Prediksi susunan pemain Meksiko vs Afrika Selatan

Timnas Meksiko dan Afrika Selatan sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:

Editor: Kuswandi
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