Duel Pemain Kunci Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min vs Patrik Schick

Son Heung-min dan Patrik Schick menjadi pemain kunci yang diprediksi menentukan hasil laga Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026. (Instagram @hm_son7, @p_schicky)
JawaPos.com — Timnas Korea Selatan akan menghadapi Timnas Republik Ceko pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Guadalajara, Jumat (12/6/2026). Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim yang sama-sama memburu awal positif demi menjaga peluang lolos ke babak 16 besar dari grup yang juga dihuni Meksiko dan Afrika Selatan.
Korea Selatan datang dengan modal pengalaman tampil konsisten di panggung dunia. Sementara itu, Republik Ceko kembali merasakan atmosfer Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada edisi 2006 atau 20 tahun lalu.
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Korea Selatan memiliki fondasi skuad yang lebih matang dengan sejumlah pemain yang tampil di level tertinggi Eropa. Tim asuhan Hong Myung-bo juga memiliki pengalaman mencapai babak 16 besar pada Piala Dunia 2022.
Nama-nama seperti Son Heung-min, Lee Kang-in, dan Kim Min-jae menjadi kekuatan utama Taegeuk Warriors.
Kombinasi pengalaman dan kualitas individu membuat Korea Selatan diprediksi mampu memberikan tekanan sejak menit awal.
Selain itu, sebagian besar pemain inti Korea Selatan sudah terbiasa menghadapi pertandingan berintensitas tinggi.
Faktor tersebut bisa menjadi pembeda saat menghadapi Republik Ceko yang baru kembali ke turnamen terbesar sepak bola dunia.
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Duel paling menarik dalam pertandingan ini tentu mempertemukan Son Heung-min dan Patrik Schick. Kedua pemain merupakan tumpuan utama tim masing-masing dalam urusan mencetak gol.
Son Heung-min akan menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Republik Ceko.
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