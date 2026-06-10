Kapolri Ajak Masyarakat Nobar Piala Dunia 2026, Mabes hingga Polsek Siapkan Layar Gratis

JawaPos.com - Masyarakat Indonesia berkesempatan menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 secara bersama-sama di lingkungan kepolisian. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan jajaran Polri akan menggelar nonton bareng atau nobar gratis mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek di seluruh Indonesia.

Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama yang dibahas Polri bersama TVRI. Selain penyelenggaraan nobar, kedua pihak juga mendiskusikan dukungan terkait perizinan, pengamanan, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya.

Pernyataan itu disampaikan Sigit usai menerima audiensi pihak TVRI di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026). Menurutnya, Polri menyambut positif rencana kolaborasi tersebut karena dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kami tentunya sangat menyambut baik terkait dengan rencana kerja sama untuk mendukung program dalam rangka nonton bareng Piala Dunia. Dan kebetulan tadi kami sepakat bahwa kami, Polri, akan membantu untuk mengajak masyarakat nobar, mulai dari Mabes, Polda, Polres, dan Polsek di seluruh wilayah,” kata Sigit.

Kapolri menilai kegiatan nobar dapat menjadi sarana hiburan yang mudah diakses masyarakat. Terlebih, Piala Dunia merupakan ajang olahraga yang selalu menarik perhatian publik dan memiliki basis penggemar yang sangat besar di Indonesia.

Selain menjadi hiburan rakyat, kegiatan tersebut juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran penonton di lokasi nobar diyakini dapat membantu menggerakkan aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Sehingga kemudian ini bisa menjadi hiburan masyarakat, hiburan rakyat, sekaligus juga membantu menghidupkan ekonomi daerah dari sisi UMKM tingkat daerah,” ujar Sigit.

Menurutnya, pelaksanaan nobar di berbagai daerah akan membuka peluang bagi pedagang dan pelaku usaha lokal untuk menjajakan produk mereka. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak hanya dirasakan penonton tetapi juga masyarakat yang menjalankan usaha di sekitar lokasi acara.

Sigit juga melihat kegiatan nobar sebagai ruang yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat. Di sela-sela kegiatan, Polri dapat memberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.