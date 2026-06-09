2 Gol Cody Gakpo bantu Belanda Tekuk Uzbekistan 2-1

JawaPos.com - Timnas Belanda menekuk Uzbekistan dengan skor tipis 2-1 dalam laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026 di Icahn Stadium, New York, Selasa, dikutip dari ANTARA.

De Oranje mengamankan kemenangan berkat dua gol penalti Cody Gakpo. Uzbekistan sempat menyamakan kedudukan lewat gol Igor Sergeev.

Hasil ini menjadi modal positif bagi tim asuhan Ronald Koeman sebelum memulai perjuangan mereka di putaran final Piala Dunia 2026.

Belanda langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan melalui Crysencio Summerville dan Donyell Malen, tetapi belum mampu mengubah skor.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-32 ketika Belanda mendapat hadiah penalti. Wasit menunjuk titik putih setelah Jakhongir Uruzov melanggar Summerville di dalam kotak terlarang.

Gakpo yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan pemain Liverpool itu sukses memperdaya kiper Uzbekistan dan membawa Belanda unggul 1-0.

Skor tersebut bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Belanda tetap mendominasi permainan. Namun, situasi berubah menjelang akhir pertandingan setelah Guus Til menerima kartu merah pada menit ke-87.

Gelandang yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 itu harus meninggalkan lapangan lebih cepat sehingga Belanda bermain dengan 10 orang.

Keunggulan jumlah pemain langsung dimanfaatkan Uzbekistan. Tim asal Asia Tengah itu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-90 melalui Igor Sergeev.

Penyerang yang masuk dari bangku cadangan tersebut sukses memanfaatkan bola muntah di depan gawang dan mengonversinya menjadi gol untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, Belanda kembali memperoleh penalti pada menit kelima masa injury time. Cody Gakpo kembali dipercaya menjadi algojo.