Hasil RD Kongo vs Uzbekistan 3-1: The Leopards Lolos ke 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - RD Kongo memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bangkit mengalahkan Uzbekistan 3-1 pada laga terakhir Grup K. Dua gol Yoane Wissa menjadi penentu kemenangan The Leopards yang lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik.

Kemenangan tersebut mengantarkan RD Kongo lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Tim asuhan Sebastien Desabre finis di posisi ketiga klasemen Grup K dengan koleksi empat poin.

Pada klasemen mini peringkat ketiga terbaik, RD Kongo menempati posisi teratas dengan empat poin. Yoane Wissa dan kawan-kawan menggusur Swedia karena unggul selisih gol. Hasil ini sekaligus membuat Korea Selatan tersingkir setelah gagal menembus daftar peringkat ketiga terbaik.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Uzbekistan langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Tim berjuluk Serigala Putih itu sukses mencetak gol cepat melalui Eldor Shomurodov setelah memanfaatkan umpan Akmal Mozgovoy.

Tertinggal satu gol, RD Kongo mencoba merespons. Namun, anak asuh Sebastien Desabre kesulitan menembus pertahanan solid Uzbekistan yang dikawal Abdukodir Khusanov dan kolega.

Kedua tim sama-sama minim menciptakan peluang berbahaya hingga akhir babak pertama. Uzbekistan pun menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0.

Babak Kedua Selepas turun minum, RD Kongo tampil lebih agresif dan terus menekan pertahanan Uzbekistan demi mencari gol penyeimbang.

Gol yang dinantikan akhirnya lahir pada menit ke-68 setelah wasit menghadiahkan penalti kepada RD Kongo. Yoane Wissa yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya sehingga skor berubah menjadi 1-1.

Gol tersebut membuat kepercayaan diri RD Kongo meningkat. The Leopards berbalik unggul pada menit ke-78 melalui sontekan Fiston Mayele yang gagal diantisipasi kiper Uzbekistan.