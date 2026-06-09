Update Kondisi Christian Eriksen Usai Kolaps Lawan Ukraina, Ini Keterangan Dokter Tim Denmark

JawaPos.com - Insiden mengejutkan terjadi dalam laga internasional yang melibatkan Denmark saat menghadapi Ukraina. Bintang veteran timnas Denmark Christian Eriksen sempat kolaps dan membuat pertandingan berhenti sejenak, sebelum akhirnya dihentikan.

Situasi tersebut langsung memicu kepanikan di lapangan sebelum tim medis bergerak cepat memberikan penanganan. Dokter timnas Denmark Morten Boesen memberikan keterangan resmi terkait kondisi Christian Eriksen.

Dia menyebut bahwa Christian Eriksen dalam kondisi stabil setelah sempat tidak sadarkan diri, namun kesadarannya kembali dalam waktu relatif cepat.

“Christian kondisinya baik dan berjalan keluar lapangan dengan sendirinya. Sejauh yang saya lihat, alat pacu jantungnya bekerja seperti seharusnya. Dia sempat tidak sadar, tapi kesadarannya pulih sangat cepat, dan kami segera bisa berkomunikasi dengannya,” ujar Boesen dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Boesen juga menegaskan bahwa Eriksen akan menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan di rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti dari insiden tersebut. Tim medis masih terus memantau perkembangan kondisi pemain berusia 30-an itu secara intensif.

“Kini dia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Kami terus berkomunikasi dengannya dan dengan dokter-dokter di rumah sakit,” tambah Morten Boesen.

Kabar baiknya, kondisi Eriksen saat ini disebut stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda memburuk. Bahkan, menurut Boesen, sang pemain sempat menyampaikan pesan kepada rekan-rekannya di tim nasional bahwa dirinya dalam keadaan baik.

“Tapi Christian kondisinya baik, dan dia meminta saya untuk menyampaikan salamnya kepada semua pemain serta memberi tahu mereka bahwa dia baik-baik saja,” kata Boesen.

Insiden ini tentu menjadi perhatian besar dunia sepak bola, mengingat Eriksen merupakan salah satu pemain penting Denmark dengan pengalaman panjang di level internasional. Meski sempat membuat khawatir banyak pihak, respons cepat tim medis dinilai sangat membantu dalam situasi darurat tersebut.