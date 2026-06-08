Patah Hati Wesley Setelah Dicoret Timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026 karena Cedera

Wesley dicoret timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026 karena cedera. (Dok. Wesley)
JawaPos.com - Kekecewaan dirasakan Wesley setelah gagal debut di Piala Dunia 2026 bersama timnas Brasil. Di laga persahabatan melawan Mesir pada 7 Juni, dia mengalami cedera otot di paha kiri dan memaksa Carlo Ancelotti mencoretnya dari skuad.
Sakit hati dirasakan Wesley yang tidak bisa membela timnas Brasil di Piala Dunia 2026 karena cedera. Saat ini, bek kanan AS Roma tersebut akan berusaha untuk kembali pulih.
"Tidak setiap pertempuran dimenangkan di medan perang. Hari ini saya harus menunda mimpi karena cedera. Rasanya sakit tidak bisa terus mengenakan seragam timnas Brasil saat ini, tetapi mereka yang tahu kisah saya tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan," tulis Wesley di Instagram.
"Aku datang dari tempat yang jauh. Aku melewati masa-masa sulit, menghadapi tantangan, dan harus mengatasi banyak rintangan untuk sampai di sini. Tidak ada yang diberikan kepadaku begitu saja. Setiap pencapaian dibangun dengan kerja keras, keyakinan, pengorbanan, dan banyak ketahanan," imbuh dia.
Bek berusia 22 tahun tersebut mencoba tabah dalam menghadapi kenyataan bahwa dirinya tidak bisa bermain di Piala Dunia 2026 bersama timnas Brasil. Selain itu, Wesley mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukungnya.
"Oleh karena itu, saya menghadapi momen ini dengan cara yang sama seperti saya menghadapi semua momen lainnya: dengan kepala tegak, dengan iman kepada Tuhan dan keyakinan bahwa saya akan kembali bahkan lebih kuat," terang Wesley.
"Terima kasih atas semua pesan, kasih sayang, dan dukungannya. Ini bukanlah akhir dari sebuah mimpi. Ini hanyalah babak lain dalam kisah hidupku. Terjatuh adalah bagian dari perjalanan. Bangkit kembali selalu menjadi kekuatan terbesar saya," tutur pemain kelahiran Aclailandia tersebut.
Federasi Sepak Bola Brasil telah memberikan pernyataan resmi terkait kondisi Wesley. Mereka menyesal dengan cedera yang dialami pemain andalan Ancelotti di sisi kanan pertahanan.
Dalam pernyataan tersebut, CBF juga telah memanggil Anderson untuk menggantikan Wesley. Gelandang Atalanta yang bakal bergabung dengan Manchester United tersebut akan berada di Amerika Serikat pada Senin (8/6).
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"