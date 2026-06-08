Patah Hati Wesley Setelah Dicoret Timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026 karena Cedera

JawaPos.com - Kekecewaan dirasakan Wesley setelah gagal debut di Piala Dunia 2026 bersama timnas Brasil. Di laga persahabatan melawan Mesir pada 7 Juni, dia mengalami cedera otot di paha kiri dan memaksa Carlo Ancelotti mencoretnya dari skuad.

Sakit hati dirasakan Wesley yang tidak bisa membela timnas Brasil di Piala Dunia 2026 karena cedera. Saat ini, bek kanan AS Roma tersebut akan berusaha untuk kembali pulih.

"Tidak setiap pertempuran dimenangkan di medan perang. Hari ini saya harus menunda mimpi karena cedera. Rasanya sakit tidak bisa terus mengenakan seragam timnas Brasil saat ini, tetapi mereka yang tahu kisah saya tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan," tulis Wesley di Instagram.

"Aku datang dari tempat yang jauh. Aku melewati masa-masa sulit, menghadapi tantangan, dan harus mengatasi banyak rintangan untuk sampai di sini. Tidak ada yang diberikan kepadaku begitu saja. Setiap pencapaian dibangun dengan kerja keras, keyakinan, pengorbanan, dan banyak ketahanan," imbuh dia.

Bek berusia 22 tahun tersebut mencoba tabah dalam menghadapi kenyataan bahwa dirinya tidak bisa bermain di Piala Dunia 2026 bersama timnas Brasil. Selain itu, Wesley mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukungnya.

"Oleh karena itu, saya menghadapi momen ini dengan cara yang sama seperti saya menghadapi semua momen lainnya: dengan kepala tegak, dengan iman kepada Tuhan dan keyakinan bahwa saya akan kembali bahkan lebih kuat," terang Wesley.

Baca Juga:Declan Rice Jadi Wakil Kapten Timnas Inggris di Piala Dunia 2026

"Terima kasih atas semua pesan, kasih sayang, dan dukungannya. Ini bukanlah akhir dari sebuah mimpi. Ini hanyalah babak lain dalam kisah hidupku. Terjatuh adalah bagian dari perjalanan. Bangkit kembali selalu menjadi kekuatan terbesar saya," tutur pemain kelahiran Aclailandia tersebut.

Federasi Sepak Bola Brasil telah memberikan pernyataan resmi terkait kondisi Wesley. Mereka menyesal dengan cedera yang dialami pemain andalan Ancelotti di sisi kanan pertahanan.