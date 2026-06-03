Ederson Hampir Sah Milik Manchester United, Victor Osimhen Menyusul ke Old Trafford?

JawaPos.com - Keberhasilan Manchester United (MU) menembus Liga Champions musim depan tidak membuat mereka puas begitu saja. Begitu seluruh kompetisi Eropa usai, tim berjuluk The Red Devils itu langsung bergerak aktif berburu pemain baru.

Salah satu pemain yang hampir dipastikan berseragam MU adalah gelandang asal Brasil Ederson. Mengutip Manchester Evening News, MU dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi untuk mendatangkan pemain Atalanta itu .

"Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk mendatangkan Ederson, dengan biaya transfer sekitar 35 juta poundsterling ditambah bonus untuk gelandang asal Brasil tersebut," tulis Manchester Evening News.

Dilaporkan, Manchester United akan mengikat Ederson dengan kontrak berdurasi empat tahun plus perpanjangan kontrak 12 bulan. Kini, dia tinggal menjalani pemeriksaan medis dan sejumlah persyaratan formalitas lainnya untuk bisa bergabung dengan skuad asuhan Michael Carrick.

Ederson sudah berkarir di Atalanta selama empat tahun. Meski akan menjadi pemain MU, namun pemain berusia 26 tahun itu ternhyata tidak masuk ke dalam skuad Brasil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

Dia diproyeksikan untuk menggantikan peran Casemiro yang memutuskan tidak memperpanjang kontrak di Old Trafford. Tentunya, dia harus bekerja keras karena pengaruh Casemiro di lini tengah MU dalam beberapa musim begitu besar.

Setelah Ederson yang tinggal selangkah lagi menjadi bagian dari skuad Setan Merah, MU dikabarkan juga mengejar tanda tangan Victor Osimhen untuk meningkatkan produktivitas gol skuad asuhan Michael Carrick.

Osimhen sebenarnya bukan incaran baru di kubu The Red Devils, karena beberapa musim sebelumnya dia sudah berkali-kali berupaya didatangkan ke Old Trafford saat ia masih bermain di Napoli. Namun, Galatasaray yang akhirnya menjadi tempat berlabuhnya penggawa Nigeria itu.